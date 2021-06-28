 

Актриса Вера Алентова госпитализирована в Москве

28.06.2021, 21:42, Новости дня
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Актриса Вера Алентова госпитализирована в московскую больницу с подозрением на коронавирус.

Артистка сдала тест и ждет результаты, информирует Рен ТВ.

Вера Алентова закончила Школу-студию МХАТ, после чего поступила на работу в Московский театр имени Пушкина. За свою карьеру исполнила несколько десятков ролей в театре. За плечами актрисы более 50 ролей в кино, включая роли в фильмах «Москва слезам не верит», «Завтра была война», «Дни летные» и другие.

Ранее советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Елена Сафонова в срочном порядке была доставлена в одну из больниц Москвы.



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