 

«Круг добра» начал принимать заявки на лекарство для детей с СМА

28.06.2021, 21:42, Новости дня
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Фонд «Круг добра» начал прием заявок на закупку незарегистрированного в РФ препарата Золгенсма для детей со спинальной мышечной атрофией, заявили в пресс-службе Минздрава.

Сейчас собирают медицинские документы и уточняют, какова потребность в лекарстве в различных регионах страны, а также дозировки и сроки поставок, информирует РИА «Новости».

«Препаратом Золгенсма будут обеспечиваться дети в возрасте до двух лет, имеющие соответствующие показания по решению врачебных консилиумов», – говорится в сообщении.

Фонд уже обеспечил лекарственными препаратами 1083 ребенка с тяжелыми заболеваниями, включая детей со СМА.

«Круг добра» создали в январе указом Владимира Путина. Среди приоритетных задач фонда –реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения медпомощи детям с тяжелыми заболеваниями, хроническими и теми, что угрожают жизни, в том числе редкими, а также обеспечение их лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в России.



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