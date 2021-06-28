Вирусолог назвал негативные последствия для здоровья при попытках обмануть ПЦР-тест на COVID

Нет никакого смысла пытаться обмануть результаты ПЦР-теста на коронавирус перед поездкой на курорт, сообщил газете ВЗГЛЯД вирусолог Николай Малышев. По его словам, это не только не приведет к желаемому результату, но и ухудшит состояние здоровья человека.

В Сети появилась информация, что турагент из Красноярского края советовала своим клиентам, которые отправляются в путешествие, перед сдачей ПЦР-теста обрабатывать носоглотку одним из антисептиков, чтобы не получить положительный результат на коронавирус. После обнародования истории туроператор Anex Tour лишил этого туаргента своей франшизы.

«Это бред. Намазали, а через 10 минут все будет как обычно. Слюна прошла, и все стало обратно. Если человек болеет, то он, безусловно, таким способом никак не сможет избежать положительного результата теста», – говорит бывший главный инфекционист столицы, вирусолог Николай Малышев.

Пользы, по словам врача, от такой попытки обмана ПЦР-теста никакой. Более того, здоровью будет нанесен вред: постоянное использование антисептика обязательно вызовет воспаление и раздражение слизистой носоглотки с неприячтными болезненными проявлениями.

Представители туристической отрасли в свою очередь отмечают, что перенос или аннулирование поездки в случае положительного теста на COVID может быть проведено только, если такая ситуация была застрахована. Как сообщил газете ВЗГЛЯД первый вице-президент Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Владимир Канторович, если же такой страховки нет, то требовать от туроператора что-либо человек не сможет. Но в этом случае клиент может попробовать попросить помощи у туроператора. И если у компании будет возможность решить проблему с переносом тура на другой срой, то она обязательно это сделает.

«Я думаю, что туроператор сделает все возможное, чтобы человек, который заболел, понес минимальные потери. Тем более, что сейчас не так много туристов и делается все возможное, чтобы им помочь в той или иной ситуации. Но требовать, конечно, никто ничего от туроператоров не в праве. Это же не их вина, что так произошло», – заключил Канторович.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как вакцинация против COVID-19 изменила планы российских туристов.