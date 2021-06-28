Мнение: Не сбылось пока

Оптимизм крепчает

“Франция сняла все обвинения с сенатора Сулеймана Керимова”. Вот это новость! Тягали, тягали к городовому – и ничего, пшик. Откупился, видимо. Чую, чую – скоро так же оно и со всей Расеей-матушкой. Чем она хуже Керимова? Грядет отмена санкций! Откупимся” (2018)

Так писал я в 2018 году, ровно 3 года назад. Как видим – проявил излишний оптимизм. Откупиться пока не получается – наоборот, прессуют по полной, и не только в материальном плане. Вакцинироваться заставляют! Хорошо, что пока до децимаций не дошло.