 

Заболевшая COVID-19 Вера Сотникова порассуждала об эффективности вакцинации: “Я люблю людей”

28.06.2021, 21:34, Разное
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Популярная актриса Вера Сотникова разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой пояснила о неожиданной госпитализации и предалась рассуждениям о вакцинации. Пост знаменитости вызвал весьма неоднозначные отзывы от подписчиков.
Главной визуальной составляющей публикации стало видео, снятое хозяйкой аккаунта в больнице. Вера Сотникова запечатлела в его кадрах интерьер больничной палаты, в которой находилась на момент съемки, а также показала капельницу – она как раз проходила один из этапов терапии против COVID-19. Ролик 60-летняя телезвезда сопроводила откровениями, в которых сообщила, что болезнь застала её буквально врасплох: 21 июня она планировала принять первую дозу вакцины от коронавируса, чтобы затем, после второй дозы, отправиться на Каннский фестиваль. Однако судьбе было суждено распорядиться иначе – в день предполагаемой прививки здоровье артистки резко ухудшилось. “Выкручивало руки, ноги, болела кожа на всем теле, драло горло, температура, высокое давление и т.д.”, – так описала свое состояние Сотникова. Медики диагностировали у неё ковид, поэтому звезде пришлось срочно лечь в больницу.

Как пояснила актриса, целью её поста стала забота о своих поклонниках: она абсолютно однозначно призвала всех вакцинироваться, поскольку, по её мнению, последствия отказа от прививки могут быть самыми ужасными. “Не слушайте никого, кто против прививок! Пожалуйста, привейтесь! Я люблю людей. Всегда жалею их. Потому что знаю, как иногда тяжело бывает просто Жить”, – эмоционально обратилась Вера Сотникова в подписчикам. Она также выразила надежду, что в итоге все закончится благополучно и виртуально обняла посетителей своего микроблога.

Изображение взято с: [email protected]
Стоит отметить, что несколько фолловеров отнеслось к призывам звезды экрана весьма скептически, напомнив попутно, что процедура вакцинации в стране стала не столько желательной, сколько “обязательной”, поскольку отказ от неё может быть чреват неприятными последствиями вплоть до увольнения с работы. Впрочем, абсолютное большинство поклонников все же поддержало позицию любимицы и искренне пожелало ей скорейшего и полного выздоровления. К слову, сама Вера Сотникова в комментариях попросила подписчиков “не ссориться” и довериться отечественным работникам медицины. За четверть суток опубликованное видео набрало более 20 тысяч просмотров.



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