Ученые представили уникальный замок для рта для борьбы с лишним весом

Международный коллектив британских и новозеландских ученых разработал уникальное в своем роде приспособление, позволяющее бороться с излишним весом. Устройство имеет вид оригинального замка для ротовой полости, который без вреда для человека позволяет ему разумно ограничивать пищевой рацион.

Как рассказали британские исследователи и их коллеги, представляющие Университет Онтаго (Новая Зеландия), инновационный замок, названный DentalSlim Diet Control, представляет собой магнитную систему болтов, которая закрепляется на верхних и нижних коренных зубах. Важным нюансом является то, что устройство не создает для пациента ограничений в общении, не мешает дыхательному процессу, однако позволяет открывать ротовую полость лишь на два миллиметра, позволяя ему таким образом принимать лишь жидкую или перетертую пищу. В рамках испытания указанного приспособления семь человек-добровольцев, страдающих от ожирения, носили его в течении недели: данным людям была предписана жидкая диета, ежедневная питательная ценность которой предполагала потребление лишь 1200 калорий. В итоге каждый из участников исследования потерял в весе в среднем около 6,36 килограммов.

Примечательно, что все опасения по поводу возможной опасности использования замка были развеяны специалистами сразу – каждого из участников эксперимента обеспечили оригинальным ключом для “аварийной” разблокировки системы. Сообщается, что в период тестирования приспособления никто из исследуемых к разблокированию не прибег, однако один доброволец все же признался, что в течение лечебной терапии все же хитрил и употреблял растопленный шоколад и сладкую газировку.

“Основным препятствием для людей на пути к успешной потере веса является соблюдение правил. Устройство помогает им выработать новые привычки, позволяя соблюдать низкокалорийную диету в течение определенного периода времени. Это неинвазивная, обратимая, экономичная и привлекательная альтернатива хирургическим процедурам. С этим устройством нет никаких неблагоприятных последствий”, – резюмировал один из авторов исследования Пол Братон. Материалы научной работы были опубликованы в British Dental Journal.

Источник: ufacitynews.ru