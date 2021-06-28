Уфолог из России считает ложными данные разведслужбы США о встречах с НЛО

Уфолог из РФ Валерий Уваров считает, что разведслужба США намеренно фальсифицирует отчёт о встречах с НЛО. В частности, они умалчивают о внеземном происхождении объектов и заключения можно считать ложными.

Именно подобной теории придерживается Уваров, отмечая заинтересованность США в вопросах внеземных цивилизаций. Эксперт объяснил, что он более 30 лет потратил на поиски достоверных доказательств существования инопланетян и замечает, что Вашингтон неоднократно скрывал или искажал свои отчёты о внеземных цивилизациях. В частности, новое заключение, в котором рассказывается о зафиксированных 144 встречах с НЛО с 2004 по 2021 год не кажется ему достоверным. В разведслужбе отметили, что ни один из этих объектов не является внеземным и все встречи – результаты погрешности приборов на погодные явления или на животных. Также в разведке считают появление НЛО на радарах ничем иным, как действиями других стран, испытывающих своё новое вооружение. Уфолог же считает, что подобные оправдания служат хорошим толчком для того, чтобы узнать у других стран больше информации не только о внеземных цивилизациях, но и об их вооружении.

В завершении Валерий Уваров отметил, что сейчас США видят угрозу в РФ и Китае и именно поэтому публикуют отчёты о встречах с НЛО. Исходя из его мнения, разведслужба просто хочет как можно больше узнать о странах и их летательных аппаратах, при этом заставляя других самостоятельно доказывать, что такого вооружения у них пока нет. Таким образом разведка получает нужную информацию и при этом не тратит силы на проведение операций по изучению других государств.

Источник: www.mk.ru