Российские военные заявили, что следят за кораблями – участниками Sea Breeze

Сообщается, что силы и средства Черноморского флота РФ “выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО и других стран, участвующих в учениях Sea Breeze 2021”.

2 июня официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков заявлял в видеообращении, что ведомство “будет внимательно отслеживать” ход учений и “при необходимости реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации”.

Конашенков также считает, что “учения Sea Breeze по факту не будут морскими и выходят далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря”.

Контекст:

Sea Breeze – ежегодные многонациональные морские учения, включающие морской, наземный и воздушный компоненты. Они проводятся совместно Соединенными Штатами и Украиной в Черноморском регионе с 1997 года.

Учения Sea Breeze 2021 стартовали 28 июня и будут продолжаться до 10 июля.

В этом году в рамках учений в Черном море будет рекордное количество участников – 32 страны. Маневры станут самыми масштабными с 1997 года, говорил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

Учения состоят из четырех фаз: прибытие сил и развертывание пунктов управления, слаживание сил, активная фаза, подведение итогов учений и свертывание сил. Они будут проходить в Одессе, Очакове, Днестровском лимане, на Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский, в дельте реки Дунай.

Для участия в учениях в Украину уже прибыли военные корабли из США, Грузии и Румынии.

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