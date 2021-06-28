 

В Ивано-Франковской области мужчина ворвался к соседке с гранатой, которую “нашел в лесу”

28.06.2021, 21:32, Новости дня
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27 июня в полицию обратилась 62-летняя жительница Галича и сообщила, что к ней во двор ворвался нетрезвый сосед и пригрозил физической расправой. В руках он “держал предмет, внешне похожий на гранату”.

На место происшествия выехали сотрудники взрывотехнического отдела, следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты. Они обнаружили гранату Ф-1 с запалом. Боеприпас саперы обезвредили и направили на экспертизу.

По словам 46-летнего мужчины, гранату он нашел в лесу. Следователи проверяют эту информацию.

Жителя Галича задержали. Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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