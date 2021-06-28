Арахамия о соавторах Конституции в Раде: Что это за два деда мопеда?
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Экс-нардепы на торжественное заседание Рады 28 июня, посвященное Дню Конституции, пришли в футболке “Зе! Убийца Конституции” и встали во время выступления президента Владимира Зеленского.
“Что это за два деда мопеда? Стоят в зале”, – написал Арахамия в чат фракции. Фото его сообщения опубликовал Telegram-канал “Через плечо”.
Нардеп Александр Федиенко и замглавы фракции Евгения Кравчук ответили Арахамии на этот вопрос.
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