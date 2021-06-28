Amazon купила приложение для обмена зашифрованными сообщениями

Мессенджер Wickr предлагает сквозной шифрованный обмен сообщениями, голосовые и видеозвонки, а также обмен файлами. Приложение популярно среди правительственных и военных ведомств, отметили журналисты.

“Корпоративные клиенты используют Wickr, чтобы поддерживать конфиденциальность общения между сотрудниками и деловыми партнерами, при этом соблюдая нормативные требования”, – пояснил главный специалист по информационной безопасности Amazon Web Services Стивен Шмидт.

По его словам, спрос на безопасную связь ускоряется по мере перехода к “гибридной работе” во время пандемии коронавируса, когда люди делят рабочее время между домом и офисом. Это открыло новые возможности для хакеров, отметил Шмидт.

Amazon не раскрывает цену, которую заплатил за приложение.

Контекст:

Приложение Wickr на 100% анонимен и не оставляет следов на смартфонах, компьютерах, а также и на серверах, через которые происходит переписка. В самой программе есть функция полного стирания всей истории, после выполнения которой сообщения нельзя восстановить никакими средствами. Об этом говорится в описании на официальном сайте мессенджера.

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