 

Политолог Воля расшифровал агрессивное послание Зеленского перед ЕС

28.06.2021, 21:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением, которое показали на панельной дискуссии, организованной Мюнхенской конференцией по безопасности. В своей речи Зеленский озвучил претензии к Германии и Франции.

Настойчивые и даже местами агрессивные заявления Владимира Зеленского в адрес европейских коллег рассчитаны, скорее всего, на внутреннюю аудиторию Украины. Об этом рассказал киевский эксперт-международник Украинского института политики Владимир Воля.

Однако по мнению эксперта, это неправильная стратегия Зеленского с точки зрения интересов Незалежной. Выходит, что ее лидер упрекает и задает вопросы, ответы на которые очевидны.

При этом все требования к Украине со стороны ЕС и США уже давно озвучены, напомнил эксперт. Американский лидер Джо Байден после саммита “Большой семерки” заявил, что ПДЧ Украина получит тогда, когда преодолеет коррупцию и проведет необходимые реформы. Зеленский же упорно продолжает утверждать, что это Германия и Франция противостоят вступлению Украины в НАТО.

“Это ошибочная стратегия. Думаю, что это попытка, с одной стороны, показать наступательную стратегию президента по внешней политике – что он жестко и бескомпромиссно требует ответа от всех, общается на равных, имеет сильную позицию в общении с представителями других государств”, – приводит “ПолитНавигатор” слова эксперта.

По мнению политолога, таким образом Зеленский может стремиться снять ответственность с себя и со своей команды за отсутствие прогресса.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.04 / 18 украинских космонавтов, о которых «забыли» на Украине

09.03 / Россиян начнут штрафовать за превышение скорости интернета

15.06 / Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые поцеловались на публике после слухов о воссоединении

05.03 / Мнение: Дежавю на филиппинскую тему

09.11 / Россияне назвали главные причины неудач в 2020 году

15.06 / Богатейший россиянин готов поделиться прибылью ради спасения от роста налогов в стране

08.12 / Путин подписал закон об удаленной работе: как изменится жизнь россиян

30.05 / Мнение: Сомнительная победа

11.03 / “Больно и страшно”: Самбурская рассказала о серьезных проблемах со здоровьем

08.08 / В Троице-Сергиевой лавре после заражения коронавирусом скончался экзорцист архимандрит Герман

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика