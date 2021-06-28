 

Мнение: «Диалог двух Москвичей в Ватсапе в 35-градусную жару»

28.06.2021, 21:20, Разное
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Здравствуйте

23 июня 2021 года. Шёл 8-ой день принуждения к вакцинации и 3-ий день лютой жары.

– Привет, прислали сообщение:

– Самое главное, чтобы при этом не отключили холодную воду. И не ввели закон об экстренной эвакуации холодильников на штрафстоянки. За нарушение температурного режима более чем на 50 градусов в области морозильников.

С Уважением.

мамонтенок  

P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2021 год

Источник: Достало



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