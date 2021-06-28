Мнение: Удары США по иранским прокси. 27.06.2021

США довольно вяло ответили на серию ударов шиитских группировок Ирака по американским базам и логистическим конвоям.

Вчера ударам подверглась инфраструктура иранских прокси в Ираке и Сирии (Катаиб Хезбалла и Катаиб Сайид аш-Шухада, которые ранее неоднократно атаковали американскую инфраструктуру в Ираке). Два удара пришлись по району Аль-Каима и один в районе Абу-Кемаля. Шиитские группировки заявили, что потеряли 4 человек убитыми и нескольких ранеными и само собой пообещали вскоре ответить американцам соответствующим образом, отдельно указав. что погибшие вообще занимались борьбой с ИГИЛ на границе Сирии и Ирака.



Все погибшие иракцы из 14-й бригады.

США официально признали, что удары наносили их самолеты и заявляют, что это ответ на активность шиитских группировок. Заявлено уничтожение склада и хранилища беспилотников.

Ответ прямо скажем получился вялым, учитывая, что со времен прошлых ударов прошло несколько месяцев, а эа это время иранские прокси неоднократно обстреливали американские военные базы, а также систематически нападали на американские логистические конвои.

Остановят ли эти удары эту активность? Разумеется нет. Иран легко пережил систематические удары по Абу-Кемалю и сохранил работу шиитского моста, не то что эпизодические удары по своим иракским прокси. Можно ожидать в ближайшие недели как новых нападений и подрывов фугасов на пути следования американских конвоев, так и более громких историй с обстрелом американских баз из самопальных РСЗО. В Катаиб Сайид аш-Шухада уже пообещали месть оккупантам, заявив, что действия США лишний раз доказывают, что они понимают только язык силы.

При этом данная глубокомысленная борьба за влияние в Ираке, протекает параллельно с прямыми переговорами между США и Ираном по возобновлению ядерной сделки.

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