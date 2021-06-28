Всё её — пополам: что делить Омаровым при разводе? – Личное мнение

Прочитав статью в Комсомолке сегодня, я пришла в ужас. Журналисты выяснили, что Ксения Омарова, известная под девичьей фамилией Бородина, может остаться без штанов при разводе.

Ну, не совсем без штанов, но без половины заработанного точно!



Фото: Соцсети

А заработано Ксюшей за время брака с другом Шантика немало. Зря, что ли, экономила и посещала Дубровку?

Всё ведь несчастная баба тащила в семью — в дом, а экономила на себе!

Разделу при разводе подлежит дом в пригороде Нахабино. Место, конечно, стрёмное, но при нынешнем ажиотажном спросе на загородную недвижку, даже эта избушка стоит никак не меньше 30 миллионов рублей.

«Главный актив семьи Омаровых (после свадьбы в 2015 году Ксения официально сменила фамилию, однако, для удобства осталась Бородиной в Инстаграме и телеэфирах) – загородный дом в элитном подмосковном поселке, который супруги купили вскоре после свадьбы». Комсомольская правда.

Хуже всего, что Ксюха неоднократно кричала по соцсетям, что дом куплен Курбаном.

При хорошем адвокате, домик-то вообще может не подлежать распилу. Омарова приподнимала статус своего лежебоки, а он теперь легко заявит, что она сама говорила, что домик — его и куплен им.

Во время брака Омарова купила и две квартиры для своих девочек. На кого они оформлены? Если на Ксению, то это — совместно нажитое и подлежит распилу напополам.

У самого дрессировщика тоже есть, конечно, недвижимость — квартирка, приобретённая им до брака с Ксенией, а следовательно, распилу при разводе не подлежащая.

Как уверяет Комсомолка, дела у Курбана не очень, а значит с него нечего взять:

«Курбан Омаров, приехавший покорять Москву из Дагестана, заработал лишь на скромное жилье в не самом престижном районе Бибирево. Кстати, за эту квартиру муж телеведущей давно не платил: в этом году из-за долга по коммунальным платежам в 32 тысячи рублей он даже попал в “черный список” судебных приставов.

Дела у Омарова, по данным kp.ru, идут из рук вон плохо: из шести компаний, которые он в разное время учредил, на плаву осталась только одна, и та некоммерческая, – Музей танца “Лезгинка” в Махачкале. Видимо, телезвезда пыталась помочь мужу зарабатывать: в одной из своих торговых фирм Бородина назначила Курбана гендиректором, однако, этот бизнес вскоре прогорел». Комсомольская правда.

Распилу при разводе подлежат и денежные средства на счетах в банке. Так что, понятно, что ничего хорошего в ситуации.

Ксюшка! Родная! Я знаю, я много тебя критиковала, а ты грустила, но в данной ситуации я — за тебя.

Ты зарабатывала. Он бока отлёживал. Ты экономила. Он бросал хлебные шарики или манты в декольте. Ты посещала рынок подделок, а он строил из себя бизнесмена. Всё ваше — твоё, я искренне так считаю, да так по факту и есть.

Я дам тебе дельный совет: беги к адвокату Жорину. Только он с этим справится. Трусы надела и побежала. Быстро. Так быстро, чтобы тебя не опередил Курбан.

Если Сергей возьмётся за твоё дело, ты будешь потом благодарить меня за совет.

Ситуация твоя — реально стрёмная. Ты вкалывала, а муженёк лежал. Хуже всего, что ты сама орала на каждом углу без повода, что он — бизнесмен, кормилец и вообще герой.

Без чёткого адвоката Жорина ты останешься без штанов. Держу за тебя кулачки, Ксюндель!

А вам как ситуёвина? Чо думаете? Ну не свинство ли — она вкалывала, а потом всё — пополам?!

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