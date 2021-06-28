Расклешенные платья: вещи, которые стройнят без помощи корректирующего белья

Многие представительницы прекрасного пола мечтают выглядеть стройнее. Модные советы помогут вам скорректировать фигуру так, чтобы силуэт визуально казался более изящным и грациозным. Для этого нужно немного: достаточно подбирать правильные вещи и обращать внимание на некоторые детали.

Туники

Постарайтесь выбирать фасон типа туники. Например, вам подойдет свободная блуза по форме трапеции. Если в гардеробе есть футболки, также можете надевать их с напуском, поверх верхней части юбки или брюк, чтобы талия была закрытой. Подобрав правильную расцветку и фасон, вы сможете нарядиться в одежду, которая вас будет визуально стройнить.

Расцветка

Выбирайте расцветку, которая станет настоящей вашей подружкой. Речь идет о темных тканях, а также о мелких принтах на темном фоне. Поскольку летом хочется одеваться более ярко, отдайте предпочтение синему, зеленому, коричневому и прочим цветам, на которых также не будут видны следы пота (к сожалению, летний период является не самым легким для полных дам, поскольку усиливается потоотделение). Постарайтесь, как минимум, сделать темные вставки в районе подмышек или отдать предпочтение полностью темному наряду с оригинальной расцветкой.

Открытые ноги и руки

Ни в коем случае не стоит думать, что эксперты рекомендуют надевать платье-мини, а также полностью оголять руки от плеча и до кисти. Однако закрываться одеждой с головы до ног также является плохой идеей. Образ может стать настолько объемным, что визуально покажется просто необъятным. Помните о том, что ваши конечности однозначно более стройные по сравнению с туловищем (в каком бы весе вы ни пребывали). Поэтому не бойтесь немного приоткрыть ноги ниже колен или руки в области предплечья. Это будет смотреться очень привлекательно, и вы добьетесь нужного эффекта.

Платье с запахом

Сегодня такой фасон является трендовым не только для дам с пышными формами, но и для всех остальных представительниц прекрасного пола. Отдайте предпочтение платью или блузе с запахом. Ваши плечи будут смотреться уже, грудь обретет красивую форму, наряд, в общем, станет выглядеть более женственным, нежным и элегантным. Диагональ запаха поможет казаться выше ростом. Вы сможете усилить эффект, надев обувь на высоком каблуке или платформе.

Большие рукава

Отличным вариантом будет выбрать фасон блузы или платья с большими рукавами. Вспомните моду конца прошлого столетия, когда все поголовно носили подплечники. Это помогало объемным бедрам почти теряться на фоне широких плеч. Сделайте ширину такой, как вам нравится, а длину также можете выбирать произвольно. Такой прием поможет вам выглядеть более стройной и утонченной, а также привлечь внимание к верхней части тела (особенно эта рекомендация поможет девушкам с фигурой «песочные часы»).

Вырез в форме мыса

Очень важно подобрать правильный вырез, который поможет сделать утонченной не только фигуру, но и лицо. Оптимальным вариантом является V-образный вырез. Он делает силуэт стройным, а также зрительно увеличивает рост. Однозначно в таком наряде вы будете смотреться более привлекательно, к тому же сможете продемонстрировать красоту своей шеи и зоны декольте. Открыть зону декольте полностью – это также очень правильное решение, поскольку отвлекает внимание от проблемных зон и сосредотачивает его на верхней части тела.

Комбинезоны

Сегодня снова в моде комбинезоны, и эта одежда является настоящим спасением для женщин с пышными формами. Благодаря оригинальному фасону, который делает наряд целостным, создается впечатление более утонченной фигуры. Если ваш силуэт напоминает песочные часы (то есть присутствует относительно тонкая талия), вы можете ее подчеркнуть поясом или оригинальным ремешком. Единственным минусом является непрактичность, поскольку комбинезон не очень просто снимать. Однако есть много плюсов, которые «работают» на вас.

Куртка или кардиган

Отлично смотрится в любом ансамбле удачно подобранная куртка или кардиган. Постарайтесь выбрать длину, которая будет ниже бедер или непосредственно до них. Помните о том, что изделие не должно слишком сильно обтягивать фигуру. Выберите свободный крой и старайтесь не застегивать пуговицы.

Кардиган или куртка поможет скрыть проблемные бедра, а также визуально разделит фигуру на вертикальные блоки (середина и бока), что также поможет добиться желаемого эффекта.