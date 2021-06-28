Чехия потребовала от России 25,5 млн евро компенсации

…за взрывы во Врбетице.

Власти Чехии потребовали от РФ выплатить компенсацию в 25,5 миллиона евро из-за предполагаемой причастности российских спецслужб к взрывам на военных складах в деревне Врбетица в 2014 году. Об этом сообщает информационное агенство CTK во ссылкой на министерство иностранных дел Чехии.

По данным агентства, ноту с подобным требованием послу РФ Александру Змеевскому передал замминистра иностранных дел Чехии Мартин Смолек.

«Смолек вручил российскому послу дипломатическую ноту, в которой заявляет о международной ответственности Российской Федерации из-за ее причастности к взрывам на склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году, требует полной компенсации ущерба, причиненного этим незаконным актом, и призывает российскую сторону содействовать в данном вопросе», — цитирует CTK сообщение МИД.

Кроме того, Смолек сказал Змеевскому, что включение Чехии в российский список «недружественных» стран является нарушением международного права. Замглавы чешского МИД уверен, что это решение должно быть отменено.

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Взрывы военных складов в Врбетице в 2014 году разрушили сегодняшние отношения между Прагой и Москвой, перечеркнули сделку ценой 6 млрд долларов, сорвали поставки «Спутника» в Чехию

В 2014 году с разницей в несколько месяцев на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице, расположенной на юго-востоке страны, прогремели два взрыва. В результате происшествия погибли два человека. По данным СМИ, в деревне хранилось оружие фирмы CZ Hermex, которая поставляла оружие в Украину.

В этом году чешские следователи заявили о возможной причастности к взрывам предполагаемых сотрудников ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова, ставших известными после отравления Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери в 2018 году. По данным чешских властей, за четыре года до этого Петров и Баширов попали в Чехию с поддельными молдавским и таджикским паспортами на имя Николая Попа и Руслана Табарова.

После обнародования этих данных разразился дипломатический скандал. Прага выслала 18 сотрудников российского посольства, Москва в ответ выслала 20. В знак солидарности с Чехией российских дипломатов также выслали страны Балтии и Словакия.

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