Белый дом ответил на вопрос о поездке Байдена на Олимпиаду в Токио

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28.06.2021, 20:46, Новости дня
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Президент США Джо Байден не планирует ехать на Олимпийские игры в Токио, сообщили в Белом доме.

«Президент не планирует посещать игры», – передает ТАСС слова пресс-секретаря администрации Джен Псаки.

Ранее организаторы Олимпийских игр в Токио установили лимит в 10 тыс. местных зрителей, при этом заполняемость спортивных объектов должна быть не более 50%.

Ранее в премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что Япония может в принципе не допустить зрителей на стадионы во время Олимпийских игр в случае введения режима чрезвычайной ситуации.

Позже Суга заявлял, что Олимпиады вообще не будет, если он не сможет защитить жизнь народа в условиях пандемии.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования перенесли на 23 июля – 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.



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