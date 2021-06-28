Захарова сравнила заявления Чехии о компенсациях с вымогательством

Заявления Праги о том, что Москва должна компенсировать ущерб за взрывы во Врбетице, схожи с действиями вымогателей, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Что творится в головах чешских политиков, которые не первый месяц придумывают, как еще ухудшить двусторонние отношения, уже невозможно понять. Да и не нужно. Они сами себя вписали в список недружественных стран. И каждым новым диким заявлением и действием подтверждают свой статус», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что действующих таким образом, «без суда и следствия, с угрозами и оскорблениями требующих денег» обычно называют вымогателями.

Ранее чешские власти потребовали от российского руководства компенсировать ущерб от взрывов во Врбетице, в которых Прага обвиняет спецслужбы России.

В воскресенье чешский премьер Андрей Бабиш заявлял, что чешское руководство не рассматривает иных версий взрывов на складах во Врбетице, кроме вмешательства российских спецслужб. Все другие версии происшествия он назвал «нехорошими» для Чехии.

Глава верхней палаты парламента Чехии Милош Выстрчил заявлял, что высказывания президента страны Милоша Земана о нескольких версиях взрывов безответственны.