 

Мнение: Песня, которая нашлась

28.06.2021, 20:42, Разное
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Ха-ха! Вот песня, которую я давно хотел найти – но не знал как. Поскольку непонятно как искать, если помнишь только “у-ууу-у, уууу-уу”. Сейчас вот обнаружил (спасибо опять любимой видеоблогерше Терлецкой), посмотрел комменты внизу под клипом… во-первых, они все русские (почему-то), во-вторых – все ровно о том же, счастливый вздох облегчения: “Как же здорово, что я наконец нашел эту песню!”

Эх, Россия… Есть тут что-то родное.

“Я нашла мелодию, которую искала очень давно…

Мне нужен этот ритм, как земле нужен дождь”

Yes!!

Источник: Размышления вольного социолога



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