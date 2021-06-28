В России появится новая категория льготников “дети 90-х”

Депутаты в регионах рассмотрят законопроекты о льготах и выплатах для россиян, рожденных с 1990 по 2001 годы.

24 июня правительство РФ утвердило постановление, согласно которому создается новая категория льготополучателей – “дети 90-х”. В нее попадут россияне, рожденные с 1991 по 2001 год, говорится в тексте документа.

Постановление носит “рамочный характер”, пояснили в министерстве социального развития, и не предусматривает конкретных мер поддержки. Устанавливать для льготы и выплаты для детей 90-х региональные власти будут самостоятельно. Соответствующее постановление правительства лишь определяет правовой статус льготников.

– Министерством получено свыше 500 обращений от граждан, достигших 30-летнего возраста, в том числе от молодежных объединений, с просьбой ввести новую льготную категорию – “дети 90-х”. Граждане указывали, что в период 90-х годов недоедали, были лишены ряда материальных и нематериальных благ, что повлияло на их социальный статус во взрослом возрасте. В текущий период основная часть “детей 90-х” относится к молодым семьям. Данные граждане воспитывают детей, выплачивают ипотеку и другие кредиты. Их материальное благосостояние оценивается министерством как нестабильное. В связи с этим правительством РФ было принято решение выделить граждан, рожденных с 1991 по 2001 год, в отдельную социальную категорию, – сообщили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в ряде регионов действует такая льготная категория как “дети войны” – граждане, рожденные в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года. В частности, с 2020 года она введена властями Москвы. Столичные “Дети войны” имеют право на внеочередное медицинское обслуживание, бесплатный проезд в общественном транспорте, право на бесплатное протезирование зубов и т.д. Категория “дети 90-х” введена министерством по аналогии.

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