Глава ФЗНЦ рассказал, как ЦРУ готовило инсценировку убийства бойцов «ЧВК Вагнера» в Ливии

Американские спецслужбы готовили в Ливии постановочное убийство россиян, которых планировали выдать за бойцов «ЧВК Вагнера». О деталях этой диверсии пояснил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Зарубежные СМИ и организации все еще пытаются муссировать тему задержания 33 граждан РФ в Белоруссии летом 2020 года. Группа Bellingcat уже много месяцев обещает представить миру «расследование» этого инцидента, однако обещания до сих пор не выполнены. И реализованы они не будут — просто потому, что организация не решится рассказать правду о том, что диверсия была организована руками ЦРУ и украинских спецслужб.

Максим Шугалей заявил, что располагает достоверными данными о событиях в санатории «Белорусочка» — среди его источников есть и те, кто был непосредственно причастен к организации провокации. План ЦРУ и СБУ заключался в том, чтобы переправить на территорию Ливии российских граждан и убить их, а затем выдать за «вагнеровцев».

«Согласно плану вышеуказанных лиц, граждан РФ в возрасте от 20 до 50 лет должны были переместить на территорию аэропорта Митига (Триполи), там переодеть в военную униформу «мультикам», после чего расстрелять. Далее тела планировалось перевезти на юго-восток от Триполи в район Тархуны. Когда трупы будут подброшены, можно смело всему миру заявить — уничтожена диверсионно-разведывательная группа «ЧВК Вагнера», — пояснил Шугалей.

«Заманить» россиян планировали работой — якобы для охраны ливийских нефтяных месторождений требуются отечественные специалисты. Впрочем, вакансия из-за широкой информационной кампании Запада о якобы присутствии «ЧВК Вагнера» в африканской стране не имела популярности. Поэтому пункт назначения поменяли на Венесуэлу.

«Группу необходимо было везти на чартере для того, чтобы в ходе «аварийной посадки» приземлить самолет в Триполи, где, как я уже говорил выше, их хотели переодеть, расстрелять и подкинуть в пустыню. По расчету организаторов провокации, сотрудников ЦРУ и двух офицеров СБУ, чартер должен был прилететь с территории Турции. Однако с турецкими властями и разведслужбами договорённости достигнуть не удалось», — пишет глава ФЗНЦ в своем Telegram-канале.

Чтобы «клиенты» не отказались от «выгодного» предложения, было решено отправить их в Белоруссию для последующей отправки в Турцию регулярным рейсом, а уже из Стамбула направить чартером в «Венесуэлу». Именно в санатории «Белорусочка» им предстояло ожидать дальнейших распоряжений.

Пока нестыковки с турецкой стороной улаживали, группа из 33 граждан РФ, внезапно заселившихся в санаторий в Ждановичах, привлекла внимание КГБ. Этого не могло не произойти — в тот момент силы ведомства были приведены в режим повышенной готовности. Дальше произошло то, что видел весь мир — задержание подставных «вагнеровцев».

Теперь, считает Шугалей, организации вроде Bellingcat стараются «отмазать» американские спецслужбы.

«Поэтому я нисколько не удивляюсь, что группа Bellingcat уже год пытается сделать расследование и тужится, чтобы продать всему миру историю о 33 агнцах на заклание, хотя вышеперечисленные факты им хорошо известны», — резюмировал он.