Виктория Боня заинтриговала поклонников загадками о своем местопребывании: “Не могу рассказывать, где я”

Популярная телеведущая и модель Виктория Боня разместила в разделе Stories своего микроблога в Instagram несколько блиц-роликов, посредством которых презентовала свой маршрут следования к месту предполагаемых съемок. Примечательно, что знаменитость не раскрыла своего истинного местонахождения, призвав фолловеров угадать его по нюансам ландшафта.

Отправной точкой серии мини-публикаций в Stories стал обнародованный недавно факт: известная красотка, до недавнего момента проживающая во французском Монако, возвращается к активному творчеству и планирует стать участницей съемок весьма интересного телепроекта. Собственно, к месту их проведения и лежала путь-дорога Виктории Бони, которую она осветила посредством своих историй в микроблоге. Впрочем, подписчикам была показана лишь сама телезвезда, а также виды окружающих её окрестностей. От идентификации же своей истинной геолокации модель упорно уклонялась, упоминая лишь о том, что пока “не может ни о чем сообщать”. К слову, она призвала посетителей страницы самим отгадать пункт назначения и “отгадку” вписать в специальное поле публикации. Пожалуй, некоторым утешением для озадаченных фанатов стал внешний вид красавицы: сидя в салоне автомобиля, она с удовольствием демонстрировала зрителям свою ослепительную улыбку и манящий бюст, едва прикрытый глубоким декольте белого платья.



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Примечательно, что, даже оказавшись в конечной точке своего путешествия, Виктория Боня так и не обрадовала фолловеров раскрытием таинственного “места”. “Пока не могу рассказывать, где я. Зато могу рассказать историю своих трансформаций!” – лаконично пояснила она. Под упомянутой метаморфозой ведущая подразумевала некоторое изменение в её имидже: по её словам, вместо традиционно активной и напористой женщины в эфире нового проекта зрители увидят кроткую и женственную леди.

Источник: www.instagram.com