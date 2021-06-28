 

Очевидец перепалки Ольги Бузовой и Дмитрия Губерниева раскрыл подробности конфликта

28.06.2021, 20:38, Разное
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Недавно СМИ и сетевые блоги РФ рассказывали о конфликте Ольги Бузовой и Дмитрия Губерниева. О подробностях перепалки пояснил очевидец спора певицы и спортивного комментатора.
Певица Ольга Бузова известна не только своими вокальными способностями, но и многогранностью талантов. Так, она сумела покорить музыкальные ТОПы, ведет успешный бизнес и даже стала актрисой МХАТа. Новой сферой деятельности селебрити стал спортивный телеканал, на который ее пригласили в прямой эфир. Следует отметить, что до 2016 года девушка была супругой известного футболиста Дмитрия Тарасова, однако визит на «Матч-ТВ» закончился для артистки скандалом.

Прямо на глазах у многочисленных зрителей поп-дива устроила ссору с комментатором Дмитрием Губерниевым. Журналист задал Ольге Бузовой вопрос из сказки о Малыше и Карлсоне, пьет ли она коньяк по утрам. Это вывело исполнительницу из душевного равновесия, из-за чего она, едва не плача, покинула студию. Однако, как оказалось, у этого инцидента была своя предистория, подробности которой раскрыл другой ведущий канала Илья Трифанов.

Так, эстрадная звезда прибыла на прямой эфир с опозданием, из-за чего пришлось срочно корректировать всю программу. Далее она отказалась от услуг гримера и даже заявила, что именно благодаря ей можно поднять, по ее мнению, низкий рейтинг передач «Матч-ТВ». Что же до заданного вопроса об алкоголе в утренние часы, то в нем Трифонов не увидел оскорбления певицы. Учитывая то, что после беседы с Губерниевым, Бузова должна была пообщаться в «лайт»-формате с Трифоновым, ему удалось поговорить с дивой до эфира. Оказалось, звезда уже пришла в студию с плохим настроением. Расстроили артистку комментарии в Сети, автором которых она считала именно Губерниева.

Источник: gazeta.spb.ru



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