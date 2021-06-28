 

Казак, который скрывается от украинских правоохранителей, арендовал недвижимость в Беларуси

28.06.2021, 20:36, Новости дня
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Козак внес изменения в свою декларацию, добавив в нее аренду недвижимости на сумму 1,32 млн грн. Аренда датируется 31 мая этого года.

Кроме того, нардеп задекларировал продажу валюты на сумму 1,34 млн грн. Продажа также датируется 31 мая и была осуществлена в Беларуси.

Скриншот: public.nazk.gov.ua
Контекст:

В феврале 2021 года Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции Козака, его коллеги по фракции Виктора Медведчука и принадлежащих им и их семьям компаний (в том числе под санкции попали телеканалы “112 Украина”, ZIK и NewsOne). Ограничения к этим лицам решили применить на основании расследования СБУ о финансировании терроризма. 

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ секретных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта “Луч”, с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

Подозрение Козаку не вручали лично – он, по данным СБУ, уехал из Украины. 20 мая СБУ объявила Козака в розыск, Печерский районный суд Киева разрешил его задержание.

Журналисты программы “Схемы” сообщали, что Козак 24 февраля улетел из Украины на самолете белорусского олигарха. Своим самолетом нардеп пользоваться не мог из-за санкций. Самолет сперва прибыл в Минск, а затем в Москву.

Глава СБУ Иван Баканов 11 мая сообщал, что Козака нет в Украине. Медведчук заявлял, что он находится в Беларуси на лечении, но в аппарате Верховной Рады сообщили: он не брал больничный или отпуск. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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