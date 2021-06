Мишель: Беларусь сделала еще один шаг назад, приостановив участие в “Восточном партнерстве”

“Беларусь сделала еще один шаг назад, приостановив участие в “Восточном партнерстве”, – считает он.

По мнению Мишеля, это приведет к дальнейшему росту напряженности и будет иметь явное негативное воздействие на белорусский народ “за счет лишения его возможностей, которые дает сотрудничество”.

Belarus has taken another step backwards today by suspending its participation in the Eastern Partnership.

This will escalate tensions further and have a clear negative impact on the people of Belarus by depriving them of opportunities provided by our cooperation.

— Charles Michel (@eucopresident) June 28, 2021

Также Мишель пообещал народу Беларуси солидарность и поддержку.

“Мы напоминаем о вашем праве выбрать для себя президента на новых, свободных и честных выборах”, – написал политик.

В то же время он назвал находящегося при власти в Беларуси Александра Лукашенко президентом.

“Режиму президента Лукашенко: ставьте на первое место будущее Беларуси”, – написал глава Евросовета.

To the people of Belarus:

you can count on the EU.

We stand by you in solidarity and with practical support.

We recall your right to elect your president through new, free and fair elections.

To the regime of president Lukashenka:

put the future of Belarus first.

— Charles Michel (@eucopresident) June 28, 2021

9 июня в своем обращении к Лукашенко, посвященном политзаключенным Беларуси, Мишель называл его “мистером”.

Контекст:

28 июня Беларусь решила приостановить свое участие в инициативе Европейского союза “Восточное партнерство” из-за введенных против нее санкций. МИД Беларуси отозвал постоянного представителя Беларуси при ЕС в Минск для консультаций. Главе представительства ЕС в Республике Беларусь также предложено выехать в Брюссель для консультаций.

Евросоюз в октябре прошлого года ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов в Беларуси. К этим санкциям присоединилась и Украина. Тогда же санкции за фальсификацию выборов и разгон демонстраций ввел минфин США.

В ноябре ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. В декабре ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

В феврале этого года санкции против “граждан Беларуси, ответственных за подрыв белорусской демократии”, ввели США и Великобритания.

16 июня стало известно, что послы стран Европейского союза утвердили введение санкций против лиц и организаций, причастных к принудительной посадке самолета Ryanair в Минске, после которой спецслужбы Беларуси задержали Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

21 июня редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк сообщал, что министры Евросоюза утвердили решение о замораживании активов и запрете на выдачу виз в отношении 78 людей и восьми юридических лиц. Среди них, по его словам, есть бизнесмены, члены семьи Лукашенко, ректоры, прокуроры, судьи, полицейские и высокопоставленные военные.

По данным “Радыё Свабода”, под санкции также попали БелАЗ, МАЗ, “Новая нефтяная компания”, а также российский бизнесмен Михаил Гуцериев, журналисты Андрей Муковозчик и Сергей Гусаченко, спикер МВД Беларуси Ольга Чемоданова, бизнесмены Алексей Олексин и Александр Зайцев, министр обороны Виктор Хренин и другие.

24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Беларуси. Новые санкции, в частности, включают запрет на поставки оборудования, технологий и программного обеспечения для мониторинга и перехвата телефонных разговоров и идентификации пользователей в интернете; запрет поставок товаров двойного назначения и технологий для использования в военных целях; ограничение торговли нефтепродуктами, продуктами с содержанием калия и табачной продукцией; ограничение доступа к финансовым рынкам ЕС. Помимо этого, Европейский инвестиционный банк прекращает любые выплаты по всем существующим соглашениям в отношении проектов в государственном секторе Беларуси.

В ЕС уточнили, что в общей сложности под европейскими санкциями сейчас находятся 166 физических и 15 юридических лиц из Беларуси.

Лукашенко 24 июня заявил, что введенные странами Запада санкции против Беларуси свидетельствуют о “бессилии” этих государств.

—