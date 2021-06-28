 

Зону отдыха возле Амбулаторного пруда благоустроят в 2021 году

28.06.2021, 20:28, Разное
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По словам главы муниципального округа Светланы Бутковой, зона отдыха возле Амбулаторного пруда очень популярна среди местных жителей. “Это один из старейших водоемов Северного округа, который существовал еще в середине 19 века. И с благоустройством данная зона станет комфортной для семейного отдыха с детьми или времяпрепровождения с друзьями. Приятно отдыхать, когда зелени и света будет гораздо больше”, – отметила она.

Благоустройство уже началось. Здесь разместят детские и спортивные площадки, сделают новые пешеходные дорожки, всю территорию озеленят. Вдоль бульварной зоны поставят лавочки и урны, разобьют цветники и установят светодиодные фонари.

Также у пруда появится смотровая площадка со скамейками и лежаками, а украшением для отдыхающих станут три фонтана с цветовым оформлением.

“Будет современная круговая зона отдыха с подсветкой, качелями-диван и бесплатным Wi-Fi”, – рассказала Буткова.

Для любителей игры с мячом установят специальную площадку для панна-футбола (разновидность уличного футбола, принимают участие два игрока), а для поклонников культурных мероприятий центром притяжения станет новая сцена.



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