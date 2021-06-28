Мнение: Соблазнение удачи

Начнем сегодня разбирать истории со вчерашнего испытания.

Когда разберем, тогда и с результатами определимся.

Попробуем пока разбирать по одной или по две, вдумчиво, по вечерам, а там как пойдет.

Начнем с задач Ромы, но сначала я хочу рассказать в общих словах, про его стратегию и подход.

И про то, чем он может быть вам полезен.

Многим вчера показалось, кто был на его испытании, и обязательно покажется другим, когда я опубликую его истории, что учиться у Ромы невозможно, настолько он виртуозен и настолько удача ему подыгрывает.

На самом деле учиться у него можно и даже нужно, и совсем не для того, чтобы соблазнять девушек.

Главное – соблазнить свою удачу.

Удачу можно соблазнить в ресурсе работы, экономики, искусства.

И в любви удачу можно соблазнить для того, чтобы получить хорошую, крепкую семью, которая станет тылом.

Удача никогда никому не подыгрывает просто так.

Она точно такая, как красивая женщина, своенравная, но отзывчивая, если с ней играть.

У женщин удача – тоже женщина. Потому что с удачей у мужчин и женщин взаимодействует Король, воля, а Король – мужского рода, а не женского. Вот удача – настоящая женщина.

Люди, у которых отсутствует эмпатия, читая истории рыбаков, либо не видят вообще никаких ходов, а видят лишь удачное стечение обстоятельств, либо видят коварные манипуляции.

Рома описал свои задачи так, чтобы все свои ходы сделать максимально зримыми.

Например, в истории, где он использует мужа, чтобы соблазнить его жену, Рома подчеркивает, что делал это сознательно и даже рисует пошаговое описание, как он это делал. Из этого короткого и яркого рассказа можно было бы составить инструкцию для всех, кто хотел бы быстро обойти конкурента, в любви или на работе.

У Ромы таких инструкций могли быть десятки, в третьей его задаче – еще один вариант, как победить конкурента, совсем другой.

Если в первой задаче первый шаг – подойти к конкуренту как можно ближе, никак не выдавая своей цели и убрав с этой цели фокус, то в третьей Рома вообще не приближается к конкуренту, а “разбивает его союзы” (как это называл Сунь-Цзы), найдя союзника в его тайном враге.

То есть в зависимости от оценки сил, от оценки поля, которое и есть рисунок сил, своих и конкурентов, выбирается и стратегия.

Надо учитывать, что стратегия как таковая появляется только на уровне нерыбы, то есть только у человека, границы которого в данном ресурсе сформированы уже достаточно хорошо.

У рапана не может быть никакой стратегии, поскольку нет представления о своем и чужом.

Видя что-то привлекательное, рапан пытается это просто взять. А если не дают, пытается отнять или выпросить.

Стратегия появляется тогда и исключительно тогда только, когда вы хорошо понимаете, что подойти и взять нельзя.

И отнять нельзя, и выпросить нет никакой возможности.

Единственная возможность получить желаемое – сделать так, чтобы хозяин это сам захотел вам это дать, спонтанно и в собственных интересах.

В политике время насильственных войн тоже уходит в прошлое, а в любви этого времени не было никогда.

Человека невозможно заставить полюбить вас, и купить любовь нельзя, чего бы об этом ни говорили.

Вы можете купить услугу, но не любовь, потому что любовь, влечение, желание относятся к сфере спонтанного.

Поэтому единственная стратегия, которую можно считать стратегией в любви и стратегией в других отношениях – это способ расположить к себе человека, вызвать его симпатию, обойдя конкурентов и получив союзников.

Рома замечателен тем, что всегда умел это делать очень быстро. Высокая точность и смелость ходов обеспечивает скорость.

Это то, чем всегда восхищался в нем Никита, стремительное сближение и быстрая динамика СЗ.

И пусть даже треть успеха обеспечивает прокачанный имидж Ромы, остаются еще две трети и они приходятся на стратегию.

Вам самим никто не мешает прокачивать имидж, а главное вам совсем не обязательно пытаться повторить скорость Ромы. Скорость – это высший пилотаж, а сначала надо научиться ходить, а не делать в воздухе пируэты.

Научиться растить свою значимость, а не уменьшать – это уже сложная задача для многих.

Чем рапанам и рыбам могли бы помочь задачи Ромы?

Самое первое и самое главное – надо увидеть, насколько Рома не трогает цель руками.

Не то что не трогает, даже не смотрит в ту сторону.

Если бы Рома стал коучем, это выглядело бы точно так же как в сказке про Ивана-царевича и Серого Волка.

Он объяснял бы, что надо брать Жар-птицу, не касаясь клетки, а коня, не касаясь узды.

А царевичи в коронах обязательно бы косячили.

Нельзя прикасаться к границам человека, от которого вы хотите что-то получить.

До тех пор, пока правило – не касаться границ – кажется вам манипуляциями, вы остаетесь рапанами.

Только рапан думает, что нормально подходить к человеку и пытаться взять у него что-то, чего он сам не хочет давать.

Это уровень годовасиков в песочнице, которые отнимают друг у друга совочки.

Годовасик не понимает, что такое чужое, и не должен пока понимать.

Не выдавать намерения нужно не для того, чтобы обмануть, хотя рапанам покажется из историй Ромы именно это.

И колпачок Ромы как автора задач – выглядеть обманщиком, им не являясь.

Не выдавать намерения важно потому, что вы не имеете права открыто выражать свои посягательства на чужое, это мимо границ.

Представьте себе как выглядит мужчина сообщающий незнакомой женщине, что он бы ей вдул.

Но совсем не далеко от такого прямолинейного, тупого хамства оказываетесь и вы, когда даете человеку понять, что хотели бы как-то его использовать.

Желание использовать человека – это очень плохое намерение.

Все, чего вы можете хотеть в границах, это получить встречное желание, а пока не получили, не навязывать свое.

Вот в тот момент, когда у вас в голове возникает полное понимание, что скрывать намерения до момента взаимности – это не коварство и не обман, а нормальное поведение человека, уважающего чужую субъектность, вы превратитесь в нерыб. Пока понимание этого смутное, вы рыба.

Хищники – это фокусники, а все фокусы построены на отводе фокуса, взгляда наблюдателя, поэтому читая истории хищников, вы будете обращать внимания не на то. Только если вы сами уже немного фокусники, вы заметите, как сделан фокус, а до тех пор, пока нет, вы будете фокусироваться на том, куда потянут вас ЗВ и БП.

Например, вы будете думать, что соблазнять чужих жен, тем более прямо на свадьбе – очень плохое поведение, и вам этого не нужно.

Думая об этом, вы не заметите, как сделан фокус.

Хотя фокус этот точно так же работает в случае самых благих намерений.

Вот чего не понимают рапаны, или, как Рома называет это в первой задаче, “бараны”.

Им кажется, что не показывать намерений важно лишь тогда, когда эти намерения дурные.

Хотеть чужую жену – дурное намерение, а если женщина свободна, ей можно прямо сказать о своей симпатии.

Но представьте, что женщина, хоть и свободна, относится к вам равнодушно.

Как вы ей вывалите это? А главное зачем? Она ведь закроется еще больше, дистанцируется от вас, ей будет неприятно с вами общаться, ведь вы от нее чего-то хотите и заявили ей об этом, а она вам совсем не симпатизирует.

Если вы хорошо подумаете об этом, то вам станет понятно, что любой паровоз, любое опережение встречной симпатии – это щипцы, и это не просто мимо границ, это снижает вашу значимость.

Только Сокровища уверены, что их симпатия приятна всем.

Ваша симпатия приятна тем, кто и сам симпатизирует уже вам, пусть даже меньше.

Но как только разница между вашей симпатией и встречной велика, ваша симпатия превращается в груз и лучше бы вам держать этот груз при себе, не радовать им никого.

Вот это и есть главный секрет, главное правило рыбалки.

Действовать в границах – это значит учитывая субъектность второго, его интересы, его спонтанность.

Не трогать его границы, ни сверху, ни снизу, ни вектором косяка, ни вектором слива.

Никак.

И если для рыб это значит – не делать совсем ничего, то уже для нерыбы открывается пространство действий.

Рыба хоть и не пытается ухватить как рапан все, что понравилось, остается сфокусирована на этом.

Вы обращали внимание, как рыбы жалуются, что поработав над багами, молчат теперь как рыбы об лед?

Они поняли, что щипцы тянуть нельзя, но им попрежнему хочется, вот они сидят и молча смотрят, похожие на воспитанных собак, которых научили не клянчить еду, но есть им хочется. Все их мысли об этой еде, они не могут отодрать от нее фокус, они думают об этом.

То есть они закрыли решето, но не смогли закрыть сито. Их фокус все так же на том, чего нельзя трогать.

Вот поэтому им и кажется, что у них нет никаких шагов, пока вторая сторона им не даст отмашку.

И им кажется, что не о чем говорить.

Замечали ли вы как с ростом вашего минуса и чужого плюса, из общения исчезают темы?

Это происходит потому, что вам хочется говорить только онас, а вашему партнеру нет.

И скоро он начинает жаловаться, что легкость утрачена, что с вами не так интересно как раньше.

А вы глотаете слезы и думаете, что это из-за его плюса, или хуже того, это из-за вашего минуса.

Нет. Это из-за фокуса вашего залипшего на разговорах онас.

Даже когда вы не говорите об этом, вы об этом думаете.

Именно об этом Пушкин сказал то самое “чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей”.

Он сказал это о рыбах, о легкости, которую те имеют, пока не влюбились по уши и пока их фокус не прилип к щипцам.

Нерыбы не держат фокус на щипцах, поскольку уважают и любят чужую спонтанность.

Поэтому они и в начале отношений видят большое поле шагов и в любой момент.

Человека, который вам приглянулся, не обязательно сразу же тащить паровозом в кровать.

Для этого нужна уже взаимная симпатия. А если вы женщина, нужна не только симпатия мужчины, но и его инициатива к сексу. Но и мужчина не может тянуть женщину в кровать, если он ей не симпатичен. То есть может попробовать, но дальше ему закроются все двери.

Нерыба видит много тем, на которые можно говорить с женщиной, и в процессе разговора он понравится ей.

А рыба сопит и молчит, потому что ее фокус на желании переспать, а все другие темы кажутся неинтересными.

Рапан и вовсе не понимает, почему он должен “притворяться”, он будет лезть или решит, что зелен виноград. Другого варианта у рапана нет.

Конечно уровень Ромы намного выше, в рыбалке, чем уровень нерыбы.

А вам пока нужно освоиться на этом уровне, перестать быть рыбами, перестать скатываться к рапанам, стать нерыбами.

Поэтому истории Ромы вы можете воспринимать как сказки о Сером Волке.

Как сказочный алгоритм удачливого поведения.

Все-таки вырастить значимость с нуля до высоких значений за пару часов – это чрезвычайно быстро и обычному человека такая скорость не светит.

Рома – гроссмейстер, который одерживает победу за несколько ходов. А у вас в запасе ходов намного больше. Вы даже ошибки можете делать, а потом их исправлять по ходу.

Кто был на испытании Ромы, попробуйте рассказать, какие ходы Рома делал в первой задаче.

А вечером я опубликую первую задачу и третью, мы их обсудим и сравним.