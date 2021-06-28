Мнение: Белоруссия выходит из “Восточного партнерства” с ЕС

Белоруссия отреагировала на введенные против нее санкции ЕС.

1. Остановлено участие Белоруссии в "Восточном партнерстве".

2. Главного европейского дипломата фактически выгоняют из Белоруссии. Белорусский посол в Брюсселе отозван для консультаций

3. Белоруссия приостанавливает свое участие в соглашении о реадмиссии с ЕС.

4. Лицам причастным к введению санкций против Белоруссии или способствовавших их принятию запрещен въезд на территорию Белоруссии.

5. ЕС заявлен решительный протест по поводу кампании давления на Белоруссию.

Чудно. Особенно по поводу "Восточного партнерства".

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