Мнение: Белоруссия выходит из “Восточного партнерства” с ЕС
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Белоруссия отреагировала на введенные против нее санкции ЕС.
1. Остановлено участие Белоруссии в "Восточном партнерстве".
2. Главного европейского дипломата фактически выгоняют из Белоруссии. Белорусский посол в Брюсселе отозван для консультаций
3. Белоруссия приостанавливает свое участие в соглашении о реадмиссии с ЕС.
4. Лицам причастным к введению санкций против Белоруссии или способствовавших их принятию запрещен въезд на территорию Белоруссии.
5. ЕС заявлен решительный протест по поводу кампании давления на Белоруссию.
Чудно. Особенно по поводу "Восточного партнерства".
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Источник: Colonel Cassad
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