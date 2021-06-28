 

Мнение: Белоруссия выходит из “Восточного партнерства” с ЕС

28.06.2021, 20:22, Разное
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Белоруссия отреагировала на введенные против нее санкции ЕС.

1. Остановлено участие Белоруссии в "Восточном партнерстве".
2. Главного европейского дипломата фактически выгоняют из Белоруссии. Белорусский посол в Брюсселе отозван для консультаций
3. Белоруссия приостанавливает свое участие в соглашении о реадмиссии с ЕС.
4. Лицам причастным к введению санкций против Белоруссии или способствовавших их принятию запрещен въезд на территорию Белоруссии.
5. ЕС заявлен решительный протест по поводу кампании давления на Белоруссию.

Чудно. Особенно по поводу "Восточного партнерства".

Источник: Colonel Cassad



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