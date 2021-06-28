Мнение: Ревакцинация

Анонсированная ревакцинация прямо ставит вопрос о геноциде населения страны. Если вакцинация в разгар инфекционной вспышки, как единственный возможный ответ на угрозу, еще как-то, но подпадает под вариант кретинизма в смеси с банальным желанием заработать на продаже несертифицированного ВОЗ (извините) шмурдяка, то ревакцинация — это крепкий на все сто умысел, подпадающий даже не под УК, а под приговор Нюрнбергского трибунала. То есть — здесь все осознанно и расчетливо.

Дело вот в чем. Ревакцинация объявлена в ответ на падение уровня антител после некоторого периода их наличия в крови после вакцинации или болезни. Дескать, антитела упали — надо колоть снова.

Это — прямое преступление, так как есть ложь. Антитела (кстати, далеко не единственный иммунный ответ организма, а один из многих) — это признак кризиса. Организм сталкивается с инфекцией, вырабатывает антитела, которые связывают и препятствуют. Повторюсь — это не единственный, а один из многих ответов. Но само по себе фиксирование антител говорит именно о реакции организма, о кризисе.

Ревакцинация — создание повторного кризиса. Организм как система кризис преодолел, но его вызывают снова и снова. Искусственно. Логично, что подобные подстегивания имеют цену, и цена — стремительное истощение и иммунной системы, и организма в целом. Ресурс небеспределен, особенно если его щедро зачерпывать.

Что будет в итоге? После первой, второй и кто доживет, то после третьей ревакцинации иммунная система организма будет представлять из себя руины. И не вытянет борьбу ни с чем. А значит — человек умрет (неизбежно умрет) от любого чиха. Не удивлюсь, если даже от чиха любимого кота или собаки.

Никак иначе, как геноцидом, подобное решение назвать нельзя. Власть сознательно намерена убить людей, создавая для их здоровья невыносимые условия. Причем процесс будет ускоряться — после первой ревакцинации ослабленный иммунитет прекратит выработку антител в гораздо более короткие сроки. После повторной их может уже вообще не быть. Всё, аллес. Приехали.

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