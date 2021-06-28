Мнение: Талибан захватывает Афганистан, «тиранический марксизм» в США и капитуляционный Брестский мир

1. 20-леняяя война США в Афганистане заканчивается пшиком. В последние недели на фоне вывода американских войск из Афганистана движение Талибан [признано террористической организацией в ООН и России] постепенно возвращает над территорией страны контроль, утраченный после американского вторжения 2001 года. Разобраться в афганской ситуации довольно непросто: кто именно держит власть во множестве спорных районов, совершенно непонятно. По некоторым данным, талибы уже контролируют до 70% Афганистана (на заглавной карте они показаны красным цветом, спорные территории – серым, правительственные – синим).

Генеральный директор телеканала RT Алексей Николов обращает внимание, что российские СМИ мало пишут про эти события, хотя они могут иметь для России серьёзные последствия:

https://a-nikolov.livejournal.com/525975.html

Как-то очень незаметно — для широкой публики, по крайней мере — прошло вчера одно интересное событие. Вооруженные силы Талибана после недолгого боя целиком захватили местечко с красивым названием Шир Хан (кому-то наверняка вспомнилось имя героя Киплинга, ставшего в последнее время особенно популярным благодаря нашему президенту), выбив оттуда правительственные войска.

Почему это событие нас должно интересовать, спросите? Ну, хотя бы потому, что Талибан в результате получил полный контроль над главным пограничным переходом с Таджикистаном — мостом через Пяндж. А заодно — над стратегически важным северным городом Кундуз. Теперь смогут ходить в Таджикистан совсем уж свободно — даже речку не надо переплывать. И завозить туда разные интересные товары — продукцию местного сельского хозяйства, например. Есть там, знаете ли, плантации одной культуры.

Имеет ли это значение для России? Ну, как сказать… Россия вообще-то расположена от этих мест неподалёку. Ну, конечно, всякому демократически мыслящему индивидууму должно быть очевидно, что Афганистан в первую очередь является естественной зоной стратегических интересов Соединённых Штатов Америки, что отражено в национальной стратегии безопасности этой страны. Но поскольку у России всё же существуют определённые договорные отношения с Таджикистаном… да и расположена она, повторюсь, довольно близко к этим краям… ну, согласитесь, в некоторой степени нас тоже касается то, что происходит в Афганистане. Поэтому мне довольно странно, что указанное событие российские СМИ как-то не заметили.

Если после окончательного вывода американских войск афганское правительство таки падёт, это будет серьёзным ударом по имиджу Соединённых Штатов. С другой стороны, таким образом они наконец-то сбросят с себя многолетнюю обузу и подкинут проблем всем соседним государствам, от стран Средней Азии, Ирана и Пакистана, до Китая, Индии и России.

2. В США обвиняют Джо Байдена в насаждении социализма и марксизма, требуя проверить умственные способности президента:

https://lenta.ru/news/2021/06/18/doctor/

Республиканец, член палаты представителей США от Техаса Ронни Джексон, который работал врачом в Белом доме при президентстве Дональда Трампа, направил действующему американскому лидеру Джо Байдену письмо с требованием пройти тест на когнитивные способности, чтобы доказать, что он «умственно готов» возглавлять страну. Об этом сообщается на сайте конгрессмена.<…>

В мае более 120 отставных адмиралов и генералов США написали открытое письмо, в котором выразили сомнения в честной победе Байдена на президентских выборах, а также поставили под вопрос его психическое здоровье. Они также заявили, что при демократическом Конгрессе и новой администрации Соединенные Штаты «резко повернули налево к социализму и марксистской форме тиранического правления».

До этого Белый дом заявлял, что Джо Байден расскажет о состоянии своего здоровья после того, как пройдет обследование в 2021 году. 78-летний Байден является самым старым президентом в истории США. В ходе предвыборной кампании он пообещал быть «полностью прозрачным с точки зрения здоровья». Таким образом политик ответил на риторику своего соперника на выборах Дональда Трампа, который публично сомневался в остроте ума Байдена из-за его преклонного возраста.

3. В комментариях пишут, что Брестский мир 1918 года был равным мирным договором, соглашением о прекращении войны. Это не вполне верно с исторической точки зрения. Брестский мир по сути своей являлся капитуляцией России перед Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией. Согласно подписанному договору Россия уступала «победителям» значительную долю своих земель, а затем проводила демобилизацию и разоружала военные корабли. «Победители» аналогичных обязательств на себя не брали. Вот ссылка на договор, рекомендую прочесть. Основной текст занимает всего лишь несколько страниц крупным шрифтом:

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/32115-rsfsr-dogovory-mirnyy-dogovor-mezhdu-rossiey-s-odnoy-storony-i-germaniey-avstro-vengriey-bolgariey-i-turtsiey-s-drugoy-m-1918#mode/inspect/page/7/zoom/8

Напомню, что Германия капитулировала уже через несколько месяцев после заключения Бресткого мира. Если бы не Брестский мир, Россия также вошла бы в число победителей: для этого достаточно было выполнить план товарища Троцкого, то есть отказаться от переговоров с немцами. «Объявить войну прекращенной, армию демобилизовать, но мира не подписывать».

С какой целью большевики поспешили подписать ненужную капитуляцию, сдав немцам русские территории и русские интересы — вопрос спорный. Некоторые историки полагают, что у Владимира Ильича были обязательства перед Германией. Согласно официальной советской версии при помощи «мира» большевики хотели удержать власть над Россией. Вождь решил, что интересы его партии важнее, чем интересы государства. Цитирую Большую Советскую Энциклопедию:

http://niv.ru/doc/encyclopedia/bse/articles/1890/brestskij-mir-1918.htm

Несмотря на тяжесть условий германского блока, В. И. Ленин считал необходимым их принятие и заключение мира, чтобы дать стране передышку: сохранить завоевания Октябрьской революции, упрочить Советскую власть, создать Красную Армию.