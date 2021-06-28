 

Маме неловко – Личное мнение

28.06.2021, 20:12, Разное
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Моргенштерн, радующийся свалившимся на него денежкам, меня, признаюсь, умиляет. Это даже выглядит мило: не насосал, своё проссывает.


Фото: Соцсети

На этот раз Морген решил сделать фотосессию на борту частного джета, повернувшись голой жопой к родителям своей невесты Дилары.

Ну, что я могу сказать?

Пиар — пиаром, эпатаж — эпатажем, но трясти писькой перед будущими тестем и тёщей в то время, как они впервые, наверное в жизни, едят роллы, — это, зайчик, плохо. И даже когда не едят, тоже плохо.

Объясню, почему, раз сам такой неумный.

Я не знаю ни одного мужчину, которому было бы приятно смотреть на причиндалы того, кто эти самые причиндалы суёт в его дочь.

Ты, Морген, в очередной раз попиарился и, наверное, уже и забыл о своей тупой выходке, а красному от стыда мужику как дальше в своей провинции жить? Как смотреть в глаза соседям и друзьям? Ты ж его взял и морально опустил.


Фото: Соцсети

Зачем ты это сделал? Чтобы потом что? Унизив родителей невесты, ты унизил ещё и её. А брак с униженной женщиной обречён.

Может, свадьбу всё-таки отменить? Сколько даёте браку Алишерки и Дилары, если он, конечно, ещё состоится?

Источник: Лена Миро



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