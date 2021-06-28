Просто сесть на диету мало: полезные советы для тех, кто решил похудеть на 10 килограммов

Сложно найти женщину, которая никогда не хотела похудеть. Сброс лишних килограммов – задача нелегкая, на это требуется немало времени. Часто девушки совершают ошибку: они хотят быстрого результата, поэтому садятся на строгие диеты или вовсе голодают. Это плохо сказывается на здоровье, а сброшенный вес с удвоенной скоростью возвращается назад. Реально ли похудеть на 10 кг? Да, если подойти к делу правильно. Представляем действенные полезные советы, которые помогут в этом.

Изменения в образе жизни

Всем нам хочется верить в “волшебную” таблетку, которая в одночасье поможет нам похудеть. Увы, ее не существует. Если у вас есть более 10 лишних килограммов, очевидно, ваш образ жизни далек от правильного. Поэтому нужно пересмотреть его и по мере возможностей изменить. Нет, это не значит, что вам нужно каждый день ходить на пробежку и есть только овощи. Но будьте готовы к тому, чтобы приобщить себя к новым, более здоровым привычкам.

Привычки, которые придется изменить

Подумайте о том, что именно привело к набору лишних килограммов. Вам нравится есть фастфуд? Вы пропускаете завтрак и обед, а потом передаете во время ужина? Вы почти не занимаетесь спортом? Проанализируйте, что вы делаете неправильно.

Только осознание собственных ошибок поможет вам похудеть. Если вы не можете понять, что стало причиной набора веса, начните записывать, что и когда вы едите. Ведите дневник своих тренировок, считайте, сколько часов в день вы спите. Отслеживайте физическую активность, например, наденьте на руку браслет, подсчитывающий шаги.

Какие диеты можно выбрать?

Главное правило: диета должна быть сбалансированной. Не ограничивайте себя в еде, но старайтесь употреблять только полезные продукты. К ним относят овощи и фрукты, рыбу и мясо, рис и цельнозерновые крупы. Ешьте хлеб и макароны, картофель и иногда балуйте себя чем-то вредным. Жесткие ограничения – первый шаг к срыву и перееданию.

Следите за тем, чтобы в организм поступало достаточно углеводов. Многие диетологи призывают отказываться от них, заменяя белком, но так делать нельзя. Идеальный вариант сбалансированной диеты – средиземноморская. Ее меню основано на фруктах, овощах, рыбе, бобовых и орехах. Следите и за калориями. Чтобы похудеть, в день нужно есть не более 1500-2000 ккал. Точное количество зависит от вашего исходного веса.

А каких диет лучше избегать?

Это любые диеты со строгими ограничениями. Не пытайтесь сбросить 10 кг за неделю или месяц. Это плохо повлияет на ваше здоровье. Никогда не садитесь на диету, предлагающую вам сократить рацион до 1000 ккал и меньше. Лучше отказаться от тех вариантов, где строго нельзя есть какой-то вид продуктов. Монодиеты тоже лучше обходить стороной. Они не только опасны для здоровья, но еще и обладают эффектом бумеранга. Это значит, что вы наберете 10 кг и больше обратно, как только вернетесь к прежнему рациону.

Сколько времени потребуется, чтобы сбросить 10 кг?

Нет какого-то точного срока, каждый человек худеет с разной скоростью. В идеале за неделю можно сбросить примерно 1-1,5 кг. В начале диеты вес обычно уходит быстрее, а потом скорость похудения стопорится. Также все зависит и от количества лишних килограммов. Люди, которые весят 100 кг и более, обычно худеют намного быстрее тех, кто изначально весил 60 кг.

Длительность диеты

Как правило, чтобы сбросить 10 кг, вам понадобится от 2 до 4 месяцев. Не рассматривайте новую диету как временное ограничение. Чтобы сохранить вес, вам нужно научиться питаться правильно. Да, вы можете время от времени делать себе послабления, но нельзя неделями напролет есть только вредные продукты.

Что делать, если вас пригласили в ресторан?

Не ограничивайте себя. Откажитесь от тех диет, которые не позволяют вам сходить в бар с друзьями или поужинать с семьей. Вы все равно не будете их соблюдать, зато начнете испытывать постоянное чувство вины за срывы. Если вы хотите сходить в ресторан, идите и не корите себя за съеденную пищу.

Как поступить, если вы нарушили диету?

Если вы съели что-то вредное, компенсируйте калорийность этих блюд во время других приемов пищи. Например, перед ужином в ресторане ешьте дома на завтрак и обед легкие блюда. Старайтесь следить за калорийностью еды и не превышайте норму в 2 или 3 раза.

Что такое плато и как с ним бороться

Последние килограммы труднее всего сбросить. Иногда для этого организму требуется новый толчок. Это могут быть более интенсивные занятия спортом или даже прерывистое голодание. Может быть, вам и не нужно худеть именно на 10 кг. Вполне вероятно, что вы уже достигли своего оптимального веса, поэтому организм и не хочется расставаться с тем, что вы считаете лишним.

Как не набрать вес после окончания похудения?

За те месяцы, которые вы проведете за похудением, вы привыкнете к новому рациону и тренировкам. Не забрасывайте их, как только вес придет в норму. Старайтесь есть больше полезной пищи, ограничивайте количество вредных блюд. Хотя бы 2-3 раза в неделю занимайтесь спортом. Это необязательно должны быть интенсивные тренировки. Достаточно сходить на йогу или просто прогуляться на улице. И хотя бы раз в месяц вставайте на весы, чтобы проверять, не вернулся ли лишний вес снова.