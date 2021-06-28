Избавляемся от натоптышей, а заодно и от шелушения и сухости: лучшие домашние ванночки (рецепты и лайфхаки)

Ухаживать за ступнями приходится не только женщинам, но и мужчинам, и красота тут ни при чем. Если этого не делать, кожа огрубеет, потрескается, образуются натоптыши и мозоли. Подобное состояние ступней не просто доставляет дискомфорт, мозоли и натоптыши часто мешают, носить обувь становится проблематично, а трещины могут начать кровоточить. Да и чешутся огрубевшие ступни постоянно.

Привести ноги в порядок довольно-таки просто, достаточно лишь регулярно делать ванночки, избавляющие от натоптышей, предотвращающие их образование и ухаживающие за кожей.

В чем польза ванночек?

Прием ножных ванночек – это издавна известный метод борьбы с натоптышами, которым может воспользоваться любой человек. Ванночки также ухаживают за кожей и снимают чувство усталости, расслабляют.

Польза от приема ванночек заключается в следующем:

размягчение огрубевшей кожи;отслаивание ороговевших кожных слоев;релаксация, снятие усталости с суставов и мышц;устранение раздражений;нормализация кровотока в нижних конечностях;увлажнение кожи ног;снятие напряжения.

И конечно же, главная польза ванночек в том, что размокшие натоптыши и мозоли, а также огрубевшие слои кожи гораздо проще удалить пемзой, теркой или щеткой, чем сухие.

Эффективны ли ванночки?

Распаренная в ванночке кожа не только легче обрабатывается пемзой, она еще и гораздо более восприимчива к лекарственным и косметологическим препаратам. Иными словами, если вы собираетесь использовать аптечную мазь или смягчающий крем, сначала нужно распарить ступни, обработать пемзой или щеткой, а только потом наносить на кожу препараты.

При ежедневном применении ножных ванночек их эффективность будет очевидна уже через неделю. Кожа на ступнях станет гладкой, приятной на ощупь. Пропадет зуд и прочие дискомфортные ощущения. Разгладятся глубокие заломы, исчезнут трещины. Но, конечно же, ванночки нужно сочетать с обработкой ступней и пяточек. Огрубевшая кожа сама по себе не исчезнет, ее следует удалить.

Отличным дополнением к ванночкам является массаж ступней. Эта процедура мгновенно снимает усталость и расслабляет, ее лучше проводить перед сном.

Как применять аптечные средства?

Не только травы нужны для приготовления ножных ванночек. Немалую пользу коже ступней могут принести и простые аптечные средства, например йод.

Ванночка с йодом готовится так:

в литре горячей воды нужно растворить пару ложек соды;к раствору следует добавить десять капель йода.

Эта ванночка великолепно размягчает даже застарелые мозоли и натоптыши. К тому же йод дезинфицирует кожу, что тоже важно, особенно при наличии трещин.

В аптеках продаются и масла, которые обычно применяются в домашней косметологии. Для ножных ванночек рекомендуются масла таких растений:

лаванда;апельсин;розмарин;чайное дерево.

Масла нужно просто добавить к горячей воде, на литр требуется 10-15 капель. Такие ванночки еще и устраняют специфический запах.

Марганцовка продается в каждой аптеке и является великолепным средством, дезинфицирующим кожу и заживляющим микротрещинки. Раствор марганцовки для ножной ванночки должен быть малинового цвета. При более сильной концентрации можно окрасить кожу.

Лайфхак с перцовкой

Каждому знаком перцовый пластырь от мозолей. Однако, мало кто знает о том, что его вполне может заменить ванночка для ног, приготовленная с перцовой настойкой. Разумеется, нужно использовать аптечную настойку.

Строгих пропорций в приготовлении соблюдать не требуется. Объем перцовки, добавляемый к воде, зависит от состояния ступней и от времени года. В межсезонье и зимой перцовки потребуется больше, чем летом.

Такая ванночка не только способствует регенерации кожных клеток, она еще и прогревает ноги. В сезон простуд ванночка становится хорошим профилактическим средством, помогающим не заболеть.

Народные способы с использованием подручных средств

Сода есть в каждом доме. Она является великолепным наполнителем для ножных ванночек.

Самые сложные и застарелые мозоли легко удалить после такой ванночки:

в трех литрах горячей воды развести 3-4 большие ложки соды;добавить жидкое мыло или гель для душа, шампунь;распарить ноги в течение 15-25 минут.

После ванночки ступни нужно обработать пемзой.

Ванночка с перекисью водорода готовится так:

разогреть воду в объеме одного литра;добавить пару больших ложек перекиси;перемешать.

Принимается ванночка 20 минут. Отлично подходит для ухода за ступнями, покрытыми трещинами и натоптышами.

Аналогичным образом готовятся и принимаются ванночки с яблочным уксусом, лимонным соком и отварами из трав.

Как правильно подготовить ванночку?

Большинство людей полагают, что распаривать ноги нужно в горячей воде, но это не так.

При приготовлении и приеме ванночки нужно соблюдать следующие правила:

температура воды – 40 градусов на момент приема;ступни должны быть предварительно вымыты с мылом;процедура должна длиться не менее 10 минут.

Также нельзя забывать о том, что после приема ванночки ступни следует обработать пемзой, теркой или щеточкой, насухо обтереть и нанести на них крем, аптечную мазь или масло.