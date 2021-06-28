Жена звезды “Великолепного века” Халита Эргенча поделилась новыми фото, сделанными во время беременности

Полторы недели назад актриса Бергюзар Корель подтвердила, что снова беременна. Жена актера Халита Эргенча, который наиболее известен по роли султана Сулеймана в турецком сериале “Великолепный век”, опубликовала в середине июня фотографии с вечеринки baby shower. Вместе с ними девушка обнародовала и пол будущего малыша – у супругов родится девочка (сейчас они воспитывают двоих сыновей).

После той публикации Бергюзар перестала скрывать свою фигуру и почти каждый день делится с подписчиками – которых у нее, кстати, почти 2 миллиона – своими фото во весь рост. Вот уже несколько дней Бергюзар и Халит отдыхают в Бодруме, известном турецком курорте на берегу Эгейского моря. Так что неудивительно, что почти все свежие кадры беременной актрисы сделаны в купальниках на фоне бассейна или пляжных шатров. А сегодня Корель и Эргенч отправились на морскую прогулку в открытое море на белоснежной яхте.

Когда именно в семье турецких звезд произойдет радостное событие, Бергюзар не сообщает. Третья беременность, кстати, сильно изменила профессиональные планы актрисы. Она узнала о ней на съемках сериала “Кровавый эфир”, что стало для нее полной неожиданностью. Ради здоровья будущего ребенка актриса прервала контракт.

51-летний Халит Эргенч и 38-летняя Бергюзар Корель воспитывают двоих сыновей. Старшему Али зимой этого года исполнилось 11 лет. Актриса, которая не часто делится личным, поздравила своего первенца на страницах социальной сети и опубликовала архивные фотографии. Младший мальчик, которого знаменитые родители назвали Хан, родился 8 марта 2020-го.

Напомним, Халит и Бергюзар познакомились на съемочной площадке сериала “1000 и одна ночь” в 2006 году и начали встречаться, хотя Эргенч тогда был несвободен. Когда актер развелся, девушку затравили интернет-пользователи, считая, что это она увела артиста из семьи. Как бы там ни было, Халит женился на Бергюзар 7 августа 2009 года и теперь в каждом интервью признается жене в любви.