Жена звезды “Великолепного века” Халита Эргенча поделилась новыми фото, сделанными во время беременности
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Полторы недели назад актриса Бергюзар Корель подтвердила, что снова беременна. Жена актера Халита Эргенча, который наиболее известен по роли султана Сулеймана в турецком сериале “Великолепный век”, опубликовала в середине июня фотографии с вечеринки baby shower. Вместе с ними девушка обнародовала и пол будущего малыша – у супругов родится девочка (сейчас они воспитывают двоих сыновей).
После той публикации Бергюзар перестала скрывать свою фигуру и почти каждый день делится с подписчиками – которых у нее, кстати, почти 2 миллиона – своими фото во весь рост. Вот уже несколько дней Бергюзар и Халит отдыхают в Бодруме, известном турецком курорте на берегу Эгейского моря. Так что неудивительно, что почти все свежие кадры беременной актрисы сделаны в купальниках на фоне бассейна или пляжных шатров. А сегодня Корель и Эргенч отправились на морскую прогулку в открытое море на белоснежной яхте.
Когда именно в семье турецких звезд произойдет радостное событие, Бергюзар не сообщает. Третья беременность, кстати, сильно изменила профессиональные планы актрисы. Она узнала о ней на съемках сериала “Кровавый эфир”, что стало для нее полной неожиданностью. Ради здоровья будущего ребенка актриса прервала контракт.
51-летний Халит Эргенч и 38-летняя Бергюзар Корель воспитывают двоих сыновей. Старшему Али зимой этого года исполнилось 11 лет. Актриса, которая не часто делится личным, поздравила своего первенца на страницах социальной сети и опубликовала архивные фотографии. Младший мальчик, которого знаменитые родители назвали Хан, родился 8 марта 2020-го.
Напомним, Халит и Бергюзар познакомились на съемочной площадке сериала “1000 и одна ночь” в 2006 году и начали встречаться, хотя Эргенч тогда был несвободен. Когда актер развелся, девушку затравили интернет-пользователи, считая, что это она увела артиста из семьи. Как бы там ни было, Халит женился на Бергюзар 7 августа 2009 года и теперь в каждом интервью признается жене в любви.
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