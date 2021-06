Зендая, Lil Nas X, Сиара, Карди Би и другие на премии BET Awards 2021

В ночь с воскресенья на понедельник в театре Microsoft в Лос-Анджелесе состоялась 21-я ежегодная церемония вручения премии BET Awards. Телеканал Black Entertainment Television, который учредил эту премию, награждает звезд и выдающихся личностей за достижения в сферах кино, музыки, спорта и других творческих сфер среди афроамериканцев и других представителей национальных меньшинств США. Безоговорочными лидерами в этой премии за всю ее историю стали Бейонсе, которая получила за 20 лет в общей сложности 28 статуэток, Крис Браун (15 призов), Дрейк и Серена Уильямс (12 наград), Ники Минаж и Канье Уэст (11 и 10 побед соответственно). Однако никого из них в этом году на церемонии не было.

Но и без них красная ковровая дорожка была богата на звезд: Сиара, Куин Латифа, Megan Thee Stallion, H.E.R., Хлоя Бэйли, Лил Ким, рэпер DaBaby и многие другие прошлись перед фотографами. Особое внимание к себе приковали певица Зендея и рэпер Lil Nas X. 24-летняя певица пришла на меропрятие в фиолетовом откровенном платье из весенне-летней коллекции Донателлы Версаче 2003 года. В точно таком же платье, только сильно укороченном Бейонсе выступила на сцене BET Awards в том же 2003-м.

А 22-летний рэпер Lil Nas X вышел к фотографам в двух нарядах: сначала в цветочном костюме, расшитом кристаллами, лондонского дизайнера Ричарда Куинна, который в 2018 году получил премию в области моды из рук королевы Великобритании Елизаветы II как лучший молодой дизайнер женской одежды. Вторым нарядом автора хита Call Me By Your Name (Montero) стало платье в стиле Марии-Антуанетты: бело-голубой комплект из корсеты и объемной юбки дизайнера Андреа Гросси, выпускника Института моды Polimoda.

Lil’ Kim и Зендая Бейонсе, 2003 год Lil Nas X Lil Nas X

В числе почетных гостей прошлым вечером стала 51-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл. Для “черной пантеры” этот выход стал первым с момента рождения дочери – о рождении первого ребенка модель сообщила полтора месяца назад. На премию Наоми пришла в золотом платье Gucci в пол с объемными рюшами и глубоким декольте. Кстати, на мероприятии у нее была особенная роль – она объявила победителя в одной из номинаций.

Наоми Кэмпбелл и Марсаи Мартин

Ведущей церемонии, прошедшей под девизом “Год темнокожей женщины”, стала актриса, певица и писательница Тараджи Хенсон. Концерт запомнился не столько объявлением победителей, сколько яркими перформансами. Так, прямо со сцены Карди Би и Оффсет объявили, что ждут появления на свет второго ребенка. Певица вышла к зрителям в полупрозрачном боди, расшитом стразами, которое подчеркивало изменившуюся фигуру артистки.

Скандальным же стало выступление Lil Nas X: свой хит Call Me By Your Name (Montero), клип на который несколько месяцев назад буквально разорвал интернет, он исполнил в откровенном костюме в египетском стиле, а в подтанцовке у него был десяток полуголых мужчин. Кульминацией номера стал поцелуй рэпера с одним из танцором на вершине лестницы, установленной на сцене. Зал взорвался овациями, однако в сети мнения насчет этого перформанса разделились. Также певца обвинили в культурной апроприации, так как он использовал египетскую символику, и оскорблении африканской культуры. Спустя несколько часов он ответил всем хейтерам, написав в Twitter:

Всем вам действительно нравится притворяться, что в африканской культуре не было гомосексуальности.

Если вернуться к сути премии, то триумфатором вечера стала Megan Thee Stallion – из семи номинаций она победила в двух: “Лучшая хип-хоп-исполнительница” и “Лучшее видео”. Лучшим хип-хоп-исполнителем стал рэпер Lil Nas X, а в номинации “Лучший R&B/поп-артист” победила певица H.E.R.

Lil Nas X Карди Би Lil Nas X H.E.R. Сиара Megan Thee Stallion Takeoff, Quavo и Offset of Migos Сиара и Андра Дей Tyler, the Creator Бруно Марс и Андерсон Пак DaBaby Куин Латифа Lil Baby H.E.R. Юнг Майами