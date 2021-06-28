 

Минобрнауки рекомендовало подведомственным организациям привить сотрудников до 25 августа

28.06.2021, 19:50, Новости дня
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Минобрнауки РФ выпустило рекомендацию, согласно которой подведомственным организациям в соответствии с требованиями региональных управлений Роспотребнадзора советуется вакцинировать сотрудников от коронавируса до 25 августа.

«Руководителям организаций, подведомственных Минобрнауки России, следует обеспечить: в срок до 25 августа 2021 года, но не позднее срока, установленного для обязательной вакцинации на территории определенного субъекта Российской Федерации, руководствуясь в том числе требованиями, установленными постановлениями главных врачей субъектов РФ, вакцинацию (ревакцинацию при необходимости) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) работников организаций», – цитирует документ ТАСС.

Уточняется, что сотрудников подведомственных Минобрнауки организаций без прививки от коронавируса, медотвода и не болевших ковидом за последние шесть месяцев могут временно отстранить от работы.

«Руководителям организаций, подведомственных Минобрнауки России, следует обеспечить: <…> в соответствии с законодательством РФ, постановлениями главных врачей субъектов РФ безопасность работников организаций во время пребывания на рабочих местах, в том числе предусмотрев возможность временного приостановления посещения работниками, не имеющими прививки против новой коронавирусной инфекции, не относящимися к лицам, имеющим противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции либо перенесшим заболевание новой коронавирусной инфекцией за последние 6 месяцев, зданий на территории организации», – говорится в документе.

Ранее в Минобрнауки заявили, что в период сложных эпидемиологических ситуаций вузы на свое усмотрение имеют право принимать решение о заселении в общежития только вакцинированных студентов.



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