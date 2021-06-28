 

Юрист предупредила об отказе выплачивать страховку владельцам затопленных машин

28.06.2021, 19:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В связи с сильными ливнями в Москве, юрист Ксения Степанищева предостерегла москвичей об отказе выплачивать страховку владельцам затопленных машин.

«Когда вы видите впереди по курсу вашего следования затопленную улицу, и вопреки здравому смыслу принимаете решение продолжать движение вплавь, в надежде выиграть потом суд у страховой, то вам нужно помнить вот о чем. В судах Москвы сложилась практика, поддержанная Мосгорсудом, которая четко определяет: если ваша автомашина въехала на затопленный участок дороги, что привело к затоплению водой салона автомобиля, попаданию воды внутрь работающего двигателя, соответственно произошел гидроудар, повредивший движок, то страховая вам отказала правильно. И суд напишет, что оснований для удовлетворения исковых требований и взыскания с ответчика в пользу истца страхового возмещения не имеется», – написала она в Facebook.

Она объяснила, что «ущерб элементам и деталям транспортного средства причиняется в работающем состоянии двигателя; а водителем не были приняты меры по сохранению своего имущества, так как автомашина под управлением самостоятельно заехала на затопленный участок дороги, с учетом того, что дождь экспертами традиционно описывается как «сильный, но не дающий оснований считать его опасным гидрометеорологическим явлением», соответствующие метеорологические службы и иные уполномоченные компетентные органы не относят данные осадки к чрезвычайной ситуации».

«Обычно риск наступления подобного события еще и не внесен в договор страхования, поэтому по совокупности причин страховая компания не находит оснований квалифицировать его как страховой случай. Истцы ошибочно полагают в таких случаях, что их автомобиль пострадал от опасного природного явления, ну на худой конец от нерадивости властей, с чем и идут в суд — однако это не так. Причиной повреждения является гидроудар, когда водитель не предпринимает мер к заглушению двигателя с учетом неблагоприятных погодных условий, и вода попадает именно в работающий двигатель, в результате чего и происходит гидроудар и повреждение автомобиля», – информирует юрист.

Она отмечает, что «повреждение работающего двигателя автомобиля будет признано следствием гидроудара, а он страховым случаем не является, суд откажет со ссылкой на то, что у страховой компании не возникло обязательств по выплате истцу страхового возмещения».

Ранее сообщалось, что мощный ливень ожидается в Москве в понедельник: он принесет до 70% месячной нормы осадков, наиболее интенсивно дождь будет идти в вечерний час пик.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.03 / В акции «Час Земли» приняли участие более 2 тыс. московских объектов

24.07 / Драки армян и азербайджанцев в Москве. Число задержанных выросло до 25

19.04 / Рубль снизился к доллару и евро

15.07 / Названы причины дождливого лета в Москве

25.06 / Путин поручил разобраться, почему не реализованы предложения Винер-Усмановой

11.10 / Stern – перед выборами в США американцы скупают оружие рекордными темпами

29.12 / Видео: Что изменит уход Меркель

04.10 / Пассажиры жестко севшего в Якутии вертолета Ми-2 эвакуированы

16.01 / Эксперт призвал российский IT-бизнес воспользоваться антимонопольной схваткой в ЕС

25.05 / Компания Sony распродает в РФ товары со скидками до 100 тыс. рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика