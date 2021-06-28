Путин подписал закон о репатриации валютной выручки

Президент Владимир Путин подписал закон о репатриации валютной выручки, полученной в рамках внешнеэкономической сделки для несырьевых экспортеров.

Закон отменяет требование для несырьевого неэнергетического экспорта требование обязательности репатриации резидентами на свои счета в уполномоченных банках иностранной валюты, полученной за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, передает ТАСС.

Вместе с тем норма об отмене этого требования не распространяется на внешнеторговые договоры между резидентами и нерезидентами по передаче товаров сырьевого экспорта, сумма обязательств по которым определена в иностранной валюте.

Кроме того, документ предоставляет возможность зачислять экспортную валютную выручку на счета экспортеров, открытые в банках за пределами России.