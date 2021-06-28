Мнение: Загадочная история с эсминцем королевы



Су-24 (принят на вооружение в 1975 году) злобно напал на беззащитный эсминец

А еще есть загадочная история с этим «эсминцем Дефендер» королевского ВМФ, который героически пёр по как бы российским (с точки зрения России) территориальным водам в районе Крыма, и там получил отлуп от доблестных российских пограничников. Это что такое было?!

Тоже ведь тотальное ощущение какого-то абсурда. Вдруг целый эсминец, то есть боевой корабль, решает «проверить на вшивость» русских погранцов? ЗАЧЕМ?? И потом прет прямо, не отворачивает; по нему сначала стреляют «с целью не попасть» (видео крутили два дня по российскому ТВ), а потом еще хлеще: прилетает целый штурмовик Су-24… и кидает бомбы по курсу эсминца! 4 бомбы в тихое Черное море. После чего веселый эсминец Дефендер меняет гнев на милость и уплывает обратно в нейтральные воды.

Он этого ждал? Четыре бомбы (не пять и не три) – это такой пароль?

Вопрос очевиден: кто, что и кому таким образом доказывал?

Для конспирологов в этой истории вообще бескрайний простор, чтобы порезвиться: это ведь РОССИЙСКИЙ самолет бомбил АНГЛИЙСКИЙ корабль! А как же криптоколония? С теориями Галковского можно спорить, можно не соглашаться, но один факт остается непреложным: вся российская «илита» живет почему-то в Лондоне. Все российские деньги – или прямо там, или в сложной системе АНГЛИЙСКИХ по большей части оффшоров. Почему-то ВСЕ прутся из России именно в Лондон – не в Париж, не в Берлин, не в Женеву и даже не в Нью-Йорк, а только туда. 90% – там. Почему? Там медом намазано? Неизвестно.

Но даже не такой уж большой олигарх, как Андрей Мовчан, когда решил сбежать из РФ – тоже убежал именно в Лондон. Что-то это значит. Скорее всего – что отношения РФ и Англии даже более тесны и интимны, чем отношения простого союзничества двух государств. «Тут, Никитка, дело темное. Страшное». Да, собственно, это даже по всей опупее с теми же Скрипалями – когда одни английские шпионы травят других английских шпионов – было ясно. А все эти хохмы навроде феерического «шпионского камня»?! Ох уж это британское остроумие…

Так что в искреннее бомбометание столь интимных партнеров верится с трудом. Но тогда – зачем этот цирк?

Думается, это было что-то типа демонстрации для каких-то третьих лиц (американцев?) «Вот какие мы враги! Ужасные, непримиримые, просто ЖЖУТЬ как друг друга ненавидим! Держите нас четверо, мы того и гляди начнем смертельную войну!!» При том, что вся «илитка» как сидела в этом Лондоне, как пришитая, так и сидит.

Одно непонятно – кого они хотели такого рода представлениями погорелого театра обмануть? Обитателей детского сада для детей-имбецилов?! Неужели впрямь американцы такие «туупыые», что в это верят? Причем ведь уже в какой раз; ясно ведь, что и представление с «отравлением Скрипалей» имело целью то же самое – показать всему миру, что между Россией и Британией «всё порвато и тропинка затоптата».



Дефендер – по-древнегречески “Алексей”. Тезка!

Англия, словом, стремится всеми силами дистанцироваться от России, как от «токсичного актива» – показать всем, что она ни при чем и за Россию с ее «великим и ужасным Путиным» ни капли не отвечает, а вообще – с ним в контрах. Беда Англии в том, что ей, похоже, никто не верит – и упорно числят Путина в подмастерьях у королевы.