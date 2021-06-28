 

Альбина Джанабаева впервые после рождения дочери снялась для “глянца”

28.06.2021, 19:42, Разное
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Популярная певица Альбина Джанабаева разместила на своей странице в Instagram видеоролик, демонстрирующий эпизоды её первой после рождения дочери съемки для одного из отечественных “глянцевых” журналов. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных отзывов от подписчиков.
У звездной пары исполнителей Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе совсем недавно произошло пополнение в семействе: 12 апреля текущего года у супругов родилась дочь Агата. Разумеется, первые недели после рождения малышки исполнительница была вовсю погружена в материнские заботы, однако на днях экс-вокалистка группы “ВИА Гра” уже опубликовала свежее видео, в кадрах которого показала моменты своих съемок для печатного издания. В процессе фотосессии красотка дважды меняла свои наряды, однако, что примечательно, все они были лишены излишней эротичности и реализованы в белых и пастельных тонах. Съемки проходили в музее РЖД, который, как выяснилось, певица посетила в первый раз. “Моя первая съемка после рождения малышки, первое интервью для журнала “Караван историй”, и первое посещение музея РЖД. Все когда-то бывает в первый раз”, – такой эмоциональной тирадой сопроводила видеоролик хозяйка аккаунта.
Изображение взято с: [email protected]
Многочисленные поклонники певицы разместили в ленте публикации множество хвалебных слов, комплиментов и доброжелательных эмодзи. За день размещенное звездой видео набрало почти 30 тысяч просмотров.



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