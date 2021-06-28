 

Маг заявил, что Гоген Солнцев в прошлой жизни был собакой со сложной судьбой

28.06.2021, 19:42, Разное
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Маг Павсекакий Богданов пояснил о минувших воплощениях Гогена Солнцева. Оказалось, известный шоумен был в прошлой жизни собакой, судьба которой сложилась не лучшим образом.
Гоген Солнцев давно стал образцом эксцентрического деятеля шоу-бизнеса, любое появление которого в телеэфире становится ТОПом просмотров. Сам артист уверен, что в минувших своих воплощениях он был легендарным художником Полем Гогеном, именно в его честь Илья и взял эффектный псевдоним. Так ли это, пояснил практикующий маг Павсекакий Богданов.

Экстрасенс в беседе с журналистами рассказал, кем на самом деле был в прошлой жизни бывший участник «Дома-2». Кроме того, Богданов раскрыл, кто же на самом деле является реинкарнацией французского живописца. Оказывается, душа художника перевоплотилась в девушку, которая на данный момент живет в одном из регионов Камбоджи или Лаоса. 17-летняя азиатка является уже девятой реинкаранцией личности, которую сам Гоген «носил» в себе уже в седьмой раз.

Что же до Ильи-Гогена Солнцева, то супруг Катерины Терешкович в предыдущем воплощении был обычной собакой. Причем животное имело трагическую судьбу, попав под колеса автомашины примерно в конце 1979-го года. Местом гибели четвероногого, переродившегося затем в Гогена Солнцева стали улицы Нью-Йорка. По мнению мага, звезда ток-шоу получил некоторые черты своего предыдущего воплощения и расплачивается за грехи прошлого.

Источник: inforeactor.ru



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