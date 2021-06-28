Первый меняющий цвет смартфон полностью заряжается всего за 10 минут

Компания Infinix представила первый в мире смартфон, способный менять цвет своего корпуса. Кроме того, аккумулятор устройства полностью заряжается за рекордно короткое время, всего за 10 минут.

Бренд Infinix известен своими инновационными девайсами с 2013 года. Ее новый гаджет сможет перевернуть индустрию в случае его реализации в коммерческом плане. Infinix Concept Phone 2021 стал первым «умным телефоном» с возможностью менять цвет крышки корпуса. Такого эффекта инженерам бренда удалось достичь благодаря применению двух видов материала. Они сочетают в себе технологии электролюминесцентности и электрохромности, чего ранее не делал никто. При определенных сценариях тыльная панель Infinix Concept Phone 2021 приобретает тот или иной оттенок автоматически. Например, входящий звонок на телефон отображается через смену цвета крышки с серебристого в синий. Становится другой расцветка и при заряде устройства, дополнительно ее центральная часть мигает.

Аккумулятор инновационного аппарата вместительностью 4 тысячи мА•ч также уникален в своем роде, его можно полностью зарядить за рекордно короткое время. Всего за 10 минут датчик энергии в батарее показывает уже 100 процентов. Также отмечается наличие поддержки сверхбыстрой зарядки проводного и беспроводного типа. Их мощность соответственно составляет 160 и 50 Ватт.

Остальные характеристики девайса также на высоте, здесь есть 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением FullHD+, изогнутый на боковины и имеющий тонкие рамки. Кроме того, врезанный в дисплей фронтальный объектив получил 32-мегапиксельное разрешение, а основная камера тройная. Она состоит из пары 8-мегапиксельных широкоугольного сенсора и 60-кратного телеобъектива, а также датчика на 64 миллиона точек. Продуктивность и быстродействие модели Concept Phone 2021 обеспечивает однокристальный процессор Helio G95 от MediaTek, усиленный 8-гигабайтным чипом ОЗУ. Хранить любого типа файлы можно на встроенном флэш-накопителе на 128 гигабайт, а работает концепт на одиннадцатом поколении Android. Когда Infinix выпустит гаджет в серийное коммерческое производство, пока не известно.

Источник: www.ixbt.com