 

Пьяные подростки устроили ДТП под Астраханью

28.06.2021, 19:32, Разное
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К неприятному, но предсказуемому финалу привела нетрезвая поездка девяти подростков на ВАЗ-2107. После совместных возлияний им захотелось прокатиться по окрестностям села Зеленги Володарского района Астраханской области. Финальной точкой путешествия стал кювет, в который опрокинулась машина передает сайт VSE42.RU. В результате пострадали восемь человек. Их доставили в больницу.



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