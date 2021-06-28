Мнение: История 1.Х1 “Бараний инстинкт”

Разбирайте первую историю Ромы, учитывая все, что я написала сегодня.

“Это была замужняя женщина.

Они с мужем отдыхали в Дубае, в отеле, где номера были такие большие, что я все время

терял там телефон.

Женщина, с которой я был в то время, отправила меня одного весной, «за витаминами»,

дав мне денег и взяв с меня слово не играть. Это было лишним, в ОАЭ казино запрещены.

Я валялся на пляже, получая витамин Д и думая о Е.

Я увидел ее около бара в отеле и подумал: вот он, бальзам на мой обгоревший живот. В

то время мне хватало взгляда, чтобы влюбиться как голодный кашалот. Разлюблял я тоже

быстро, поэтому привык торопиться.

И вот я устремился к ней, готовя дерзкие фразы, острые и точные как стрелы Амура, но

увидел, что она с мужем.

Если я запал, а женщина оказалась замужем, любовь моя не становилась меньше, но

добавлялась ненависть к мужу. Я ненавидел мужей своих женщин, как будто мужем был

я. Но ненавидел я всегда тайно.

В драке нельзя смотреть туда, куда хочешь ударить. Смотреть нужно в глаза, а лучше в

сторону, тогда противник уставится туда же. Я называю это «бараний инстинкт».

Муж этой женщины был баран-экстраверт. Он кричал на весь бар, говоря по телефону, и

подробно описывал всему отелю, в каком номере они с женой живут, что едят и сколько

это все им стоит.

Я уже подошел и стоял рядом, поэтому шагнул к нему и протянул руку к его телефону, по

которому он говорил.

– Это мой телефон! – сказал я. – Я забыл его тут. Ты говоришь по моему телефону?

После легкой, но эмоциональной потасовки, выяснив недоразумение, я принес свои

извинения хозяину телефона и, чтобы загладить вину, купил в баре выпивку. Спустя

полчаса мы уже были друзьями, а спустя еще полчаса выпивку заказывал уже он, а я знал

о нем все, даже то, чего не хотел знать.

На женщину я не обращал никакого внимания. Я игнорировал ее так настойчиво, что муж

несколько раз представил ее мне, а она сначала смотрела на меня с любопытством, а

потом с досадой.

Мой напряг всех напрягал, и муж спросил, почему я боюсь его жены.

– Она красивая, – сказал я.

– Ааа, тебе не везло с красивыми, – обрадовался он.

И решил, что мы пойдем на пляж искать для меня подружку.

Мы втроем пошли шататься по пляжу, муж моей женщины снимал девчонок как пикапер

на пенсии. Я отнекивался, находя в каждой предложенной девушке какие-то недостатки,

а муж расхваливал их, забыв, что рядом жена.

Она была расстроена его пошлостями, недовольна им, потом у нее разболелась голова и

она стала звать мужа в отель. Но роль тренера его окрылила и он не хотел расставаться со

мной.

Я немного стравливал их, уточняя у него что-то. Например: «А зачем большая грудь?» Он

описывал мне, как это круто. А грудь его жены была скромных размеров…

Она не выдержала и стала его зло стебать, а он в отместку стал рассказывать мне, что баб

надо пороть. Я весело смеялся в ответ и насмешливо поглядывал на нее. Она злилась все

больше и презирала его.

– Пойдем к тебе в номер, – сказал я барану. – Твоя женщина выглядит совсем несчастной.

Этой фразой я подкинул дровишек им обоим.

Когда мы добрались до их номера, у нее дрожали губы, наворачивались слезы, так ей

было стыдно за своего дурака.

Поэтому когда баран ушел за очередной бутылкой, я потянул ее к себе и она с большой

охотой мне отдалась. И чума, какая она была нежная.

Как я ее соблазнил?”