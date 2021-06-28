Мнение: История 1.Х1 “Бараний инстинкт”
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Разбирайте первую историю Ромы, учитывая все, что я написала сегодня.
“Это была замужняя женщина.
Они с мужем отдыхали в Дубае, в отеле, где номера были такие большие, что я все время
терял там телефон.
Женщина, с которой я был в то время, отправила меня одного весной, «за витаминами»,
дав мне денег и взяв с меня слово не играть. Это было лишним, в ОАЭ казино запрещены.
Я валялся на пляже, получая витамин Д и думая о Е.
Я увидел ее около бара в отеле и подумал: вот он, бальзам на мой обгоревший живот. В
то время мне хватало взгляда, чтобы влюбиться как голодный кашалот. Разлюблял я тоже
быстро, поэтому привык торопиться.
И вот я устремился к ней, готовя дерзкие фразы, острые и точные как стрелы Амура, но
увидел, что она с мужем.
Если я запал, а женщина оказалась замужем, любовь моя не становилась меньше, но
добавлялась ненависть к мужу. Я ненавидел мужей своих женщин, как будто мужем был
я. Но ненавидел я всегда тайно.
В драке нельзя смотреть туда, куда хочешь ударить. Смотреть нужно в глаза, а лучше в
сторону, тогда противник уставится туда же. Я называю это «бараний инстинкт».
Муж этой женщины был баран-экстраверт. Он кричал на весь бар, говоря по телефону, и
подробно описывал всему отелю, в каком номере они с женой живут, что едят и сколько
это все им стоит.
Я уже подошел и стоял рядом, поэтому шагнул к нему и протянул руку к его телефону, по
которому он говорил.
– Это мой телефон! – сказал я. – Я забыл его тут. Ты говоришь по моему телефону?
После легкой, но эмоциональной потасовки, выяснив недоразумение, я принес свои
извинения хозяину телефона и, чтобы загладить вину, купил в баре выпивку. Спустя
полчаса мы уже были друзьями, а спустя еще полчаса выпивку заказывал уже он, а я знал
о нем все, даже то, чего не хотел знать.
На женщину я не обращал никакого внимания. Я игнорировал ее так настойчиво, что муж
несколько раз представил ее мне, а она сначала смотрела на меня с любопытством, а
потом с досадой.
Мой напряг всех напрягал, и муж спросил, почему я боюсь его жены.
– Она красивая, – сказал я.
– Ааа, тебе не везло с красивыми, – обрадовался он.
И решил, что мы пойдем на пляж искать для меня подружку.
Мы втроем пошли шататься по пляжу, муж моей женщины снимал девчонок как пикапер
на пенсии. Я отнекивался, находя в каждой предложенной девушке какие-то недостатки,
а муж расхваливал их, забыв, что рядом жена.
Она была расстроена его пошлостями, недовольна им, потом у нее разболелась голова и
она стала звать мужа в отель. Но роль тренера его окрылила и он не хотел расставаться со
мной.
Я немного стравливал их, уточняя у него что-то. Например: «А зачем большая грудь?» Он
описывал мне, как это круто. А грудь его жены была скромных размеров…
Она не выдержала и стала его зло стебать, а он в отместку стал рассказывать мне, что баб
надо пороть. Я весело смеялся в ответ и насмешливо поглядывал на нее. Она злилась все
больше и презирала его.
– Пойдем к тебе в номер, – сказал я барану. – Твоя женщина выглядит совсем несчастной.
Этой фразой я подкинул дровишек им обоим.
Когда мы добрались до их номера, у нее дрожали губы, наворачивались слезы, так ей
было стыдно за своего дурака.
Поэтому когда баран ушел за очередной бутылкой, я потянул ее к себе и она с большой
охотой мне отдалась. И чума, какая она была нежная.
Как я ее соблазнил?”
Источник: Эволюция
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