Мнение: Чехия требует у РФ 2,2 млрд. рублей компенсаций

Чехия потребовала у России 2,2 млрд рублей компенсации за взрывы во Врбетице

Власти Чехии требуют от России материальной компенсации в связи со взрывами на военных складах во Врбетице.

«Заместитель министра иностранных дел Мартин Смолек передал послу России Александру Змеевскому дипломатическую ноту с требованием полной компенсации за ущерб, причиненный взрывом в Врбетицах. Они оцениваются в 650 миллионов крон», — пишет 28 июня чешская газета Mlada fronta Dnes.

Предполагается, что 350 миллионов должно быть направлено муниципалитетам и области и 300 миллионов — отдельным гражданам, включая детей, которые подверглись риску из-за неконтролируемых взрывов с середины октября до середины декабря 2014 года.

Власти Чехии ранее заявили, что агенты российских спецслужб якобы были причастны к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году. В апреле Прага выслала 18 сотрудников посольства России, которых она назвала офицерами российских спецслужб. Москва ответила высылкой 20 дипломатов или сотрудников посольства Чехии в российской столице.

Прага также хочет, чтобы Москва вычеркнула Чехию из списка «недружественных» стран.

https://www.fontanka.ru/2021/06/28/69995894/ – цинк

Он забыл про публичные извинения и покаяния с вставанием на колени.

Есть мнение, что Чехия еще очень долго будет находиться в этом списке в силу своей прогрессирующей упоротости. Денег она разумеется никаких не получит.

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