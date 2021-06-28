 

Мнение: Ливневка

28.06.2021, 19:24, Разное
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Московская ливневка – это такой аналог московского же здравоохранения. Пока нет дождя – радует глаз и отчетность по освоенным бюджетным средствам. Но вот любой дождь для неё – досадный и совершенно непредусмотренный форс-мажор. А потому справиться с ним она может исключительно с помощью героизма и такой-то матери.

Но когда дождя нет – все просто идеально.

Так и здравоохранение. Нет больных – хоть экскурсии води. А вот маленькая вспышка на тысячу человек в день (для 12-миллионной Москвы это по факту один человек на полквартала многоэтажек) – всё. Тушите свет, паника, карантин, локдаун, масочный режим, ОМОН в метро, глубокая озабоченность, режим нерабочих дней и всё вот это. А вот без больных – просто картинка с выставки. Музей.

Источник: Эль Мюрид



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