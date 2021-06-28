Мнение: Инфляция как новая норма, зажравшийся Амазон и попытка отмены Факторио

1. Форбс уже называет инфляцию «новой нормой». Пока что журналисты ещё не пишут про гиперинфляцию доллара, они просто полагают, что инфляция будет умеренной. Что же, подождём ещё немного:

Давайте заглянем за пределы горизонта в год-полтора. Там ситуация несколько иная. Есть вероятность устойчивого повышения средних темпов инфляции в 2020-х годах. Вполне реалистично предположение, что инфляция в развитых странах будет устойчиво выше значений 2010-х гг. Не 0–2%, к которым рынок уже привык за 2010-е, а, возможно 2–4%. Это то, что было в мире нормой до глобального финансового кризиса 2008 года. Так, в США средний уровень инфляции в 2000-х годах составлял 2,6%, а в 1990-х – 3% (сравните с 1,8% в среднем за 2010-е годы). В странах ОЭСР та же картина можно сравнить 1,9% средней инфляции в 2010-х годах с 2,7% в нулевых и 5,3% в 1990-х.

Другими словами, не повышенная инфляция сейчас, а как раз супернизкие уровни 2010-х годов могут являться исторической аномалией.

https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/432965-vozvrashchenie-v-90-e-pochemu-rost-globalnoy-inflyacii-ne-povod-dlya

2. Англичане считают шотландцев до крайности скупыми, тогда как сами шотландцы называют себя бережливыми. Конечно же, шотландцы не могли не заметить массовое уничтожение товаров на складе Амазона:

https://lenta.ru/news/2021/06/22/amazon/

Руководство склада Amazon в Шотландии уличили в том, что оно приказывает сотрудникам ежегодно уничтожать миллионы непроданных товаров: ноутбуки, телевизоры, дроны, украшения, наушники и другое. Об этом говорится в расследовании ITV.

Почти все можно было передать благотворительным организациям или нуждающимся, но вместо этого дорогие товары выбрасывают на свалку или увозят грузовиками в центры переработки, пишет издание. «Нашей целью было уничтожить 130 тысяч предметов за неделю», — заявил бывший сотрудник компании.

Он отметил, что на свалку отправлялись, например, MacBook, iPad и 20 тысяч медицинских масок. «В целом, 50 процентов всех товаров были не распечатаны. Другая половина — это возврат, который находился в хорошем состоянии. Персонал просто онемел от того, что их просят сделать», — сказал мужчина.

За неделю более 124 тысяч единиц товара были помечены как «уничтожить» и только 28 тысяч — «пожертвовать». Причина этого в том, что многие поставщики размещают свои товары на огромных складах Amazon. Но чем дольше вещи остаются непроданными, тем дороже их хранить. В конечном итоге дешевле избавиться от товаров.

Представитель британского подразделения Amazon Джон Бумфри заявил, что товаров уничтожается «чрезвычайно мало». В Amazon также заверили, что ничего не отправляется на свалки, а используется в качестве сырья для переработки или получения энергии. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что расследование «звучит невероятно», и пообещал разобраться в ситуации.

3. Индустрия видеоигр активно сопротивляется американской культуре отмены:

https://www.ixbt.com/live/games/razrabotchika-factorio-popytalis-otmenit-no-popytku-revyu-bombinga-v-stime-smelo-volnoy-polozhitelnyh-otzyvov.html

Разработчика «Factorio» попытались отменить, но не получилось

18-го июня главный разработчик Factorio, Михал «Kovarex» Коварик, оказался в центре небольшого скандала из-за своего блога разработчика «Friday Facts». Бурную реакцию на Реддите вызвали отнюдь не новости о дальнейшем развитии популярной песочницы, недавно вышедшей в релиз из продолжительного раннего доступа, а лестные отзывы в адрес лекций американского программиста Роберта Сесиля Мартина, известного как Uncle Bob. Среди ужасных преступлений ультраправого программиста называют сексизм и расизм.

В Твиттере Uncle Bob публично защищал слово «craftsman» («ремесленник», очевидно сексистский термин) и полицейских, и даже цитировал действующего на тот момент Президента США Дональда Трампа.

Один из пользователей Реддита предложил Коварику если не вымарать всякие упоминания злодея, то хотя бы добавить сноску, обличающие его преступления, однако вольнодумец-разработчик не внял голосу разума. Напротив, он прямым текстом предложил осторожному обывателю «засунуть в задницу свою культуру отмены», добавив, что не знает и знать ничего не хочет о предполагаемых злодеяниях Мартина, так как они не имеют никакого отношения к лекциям о программировании и управлении проектом, о которых Коварик писал в своём блоге.

После резкой реакции, обвинения посыпались уже в адрес самого Коварика.

Разработчик возмутился, что «правым фанатиком» его стали называть лишь за то, что он отказался присоединяться к травле высококлассного специалиста за его политические взгляды, глубоко безразличные самому Коварику: создатель Factorio живёт в Чехии и голосовать за Республиканскую партию США явно не может.

Завязавшуюся дискуссию прекратили модераторы Реддита, которые стёрли её начало, а позже закрыли тред целиком, после чего недовольные активисты попытались перенести её в Стим. Однако настоящая аудитория Factorio, в полном соответствии с ожиданиями, встала на сторону разработчика и принялась высмеивать «отменяторов». Попытка ревью-бомбинга со стороны уязвлённых активистов (Коварика, да и его игру,моментально обвинили в «трансфобии» и ультраправых взглядах) утонула в волне положительных отзывов: против сотни купивших игру активистов вышло больше тысячи пользователей Стима.

В отличие от создателя Five Night’s at Freddy’s Скотта Коутона, восточноевропейские разработчики заняли твёрдую и ехидную позицию, и на поводу у не столь многочисленной толпы идти не собираются. В официальном твиттере игры появилась благодарность за бесплатную рекламу ещё сильнее взбесившая активистов, а количество игроков в Steam вновь подросло, несмотря на отсутствие скидок.