“У мужа внебрачный ребенок”: как поступить обманутой жене и какие последствия ее ждут в будущем

Наталья с ужасом ожидает наступления осени. В сентябре у ее мужа родится ребенок от любовницы. Эту новость ей сообщил сам избранник, поскольку знал, что вскоре «добрые люди» и так ей все расскажут. У Натальи с мужем трое общих детей, дом – “полная чаша”. Но этот ребенок на стороне будет вечным напоминанием о предательстве благоверного. Наталья уже сейчас не может думать о том, как по выходным муж будет нянчиться с ребенком от любовницы. Отказываться от ребенка супруг не намерен, и бросать Наталью тоже не хочет.

Вот такая типичная для некоторых женщин реальная история, когда супруг ведет двойную жизнь, и потом это становится ударом для всей семьи. Разбираем причины появления внебрачных детей и решаем, как поступить в подобной ситуации.

Просто статистика

Порой даже самые любящие мужья заводят детей на стороне. Почему так происходит? Вот результаты статистики:

15% – ситуация, когда мужчина лично просил любовницу забеременеть, чтобы потом навсегда уйти из прежней семьи. Но потом неверный муж осознавал, что не готов к такому шагу.20% – это когда мужчина из чувства вины, что женился на любовнице за долгие годы их романа, решил «подарить» ей ребенка.30% – ситуации, когда мужчина не хотел детей на стороне, но любовница обманом беременела.20% – спонтанная связь. Например, мужчина изменил жене с незнакомкой в командировке или с коллегой на корпоративе.5% – ситуация, когда мужчина хочет детей, а его жена нет. Либо у них уже есть ребенок, но супруга отказывается от второго. Мужчине так хочется еще детей, что он сознательно идет на измену ради продолжения рода.

Трудности

При наличии внебрачных детей мужчины сталкиваются с трудностями. Вот наиболее распространенные из них:

После родов на любовницу накатывают такие эмоциональные волны, что предыдущие договоренности с мужчиной разрушаются. Обиженная женщина начинает «рвать и метать», атакуя любовника и его семью.Содержание внебрачных детей бьет по финансам.У мужчины может не хватить здоровья жить на две семьи.Ни один мужчина не знает степень любви к внебрачному ребенку, пока любовница не надумает выйти замуж и уехать с ребенком заграницу, например.Мужчинам сложно понять любовь и привязанность к своей старой семье. Только уйдя к любовнице, он может осознать, как любит бывшую жену и детей.

Как поступить

Как обычно поступает обмнутая жена в случае появления внебрачного ребенка? Разберем основные варианты действий и их последствия.

Ультиматум

«Или я, или ребенок», – заявляет жена, и в 80 процентов случаев после таких слов неверные мужья остаются в старых семьях. Вот только удовлетворения у супруги никакого от такого поступка мужа, который сначала нагулял на стороне ребенка, а потом легко от него отказался. Это свидетельствует об инфантильности, эгоизме благоверного. Он и дальше будет избегать ответственности, прячась за юбкой жены.

Денежные выплаты

Некоторые жены предлагают мужьям такой вариант: мол, платить алименты будешь, но видеться и принимать участие в воспитании ребенка – нет. По мнению психологов, если благоверный соглашается с такой схемой, это говорит о нем как об эмоционально зрелом человеке, который готов нести ответственность за свои поступки и действия. Это наиболее разумный вариант решения проблемы. Другое дело, что женщину может не особо устраивать тот факт, что часть семейного бюджета будет уходить на содержание внебрачного ребенка. Тут от жены потребуются мудрость и терпение.

Участие в воспитании

Некоторые жены соглашаются с тем, чтобы мужья принимали участие в воспитании внебрачного ребенка: мол, это же дети, они ни в чем не виноваты. С одной стороны, звучит благородно, но на практике такая схема проваливается. Мужчине тяжело одинаково любить и детей, рожденных в законном браке, и тех, кто родился на стороне. Жена постоянно ревнует, что муж из-за ребенка вынужден общаться с любовницей. В общем, это не самый лучший вариант.

«Ребенок будет жить у нас»

Иногда жены решают забрать к себе внебрачных детей, чтобы муж не виделся с любовницей и не перечислял ей деньги. По мнению психологов, это самый экстремальный вариант развития событий, и очень хорошо, что к нему редко прибегают. Эмоционально тяжело будет жить в такой обстановке.

Решение взять внебрачного ребенка к себе является разумным только в том случае, если любовница имеет пагубные привычки (злоупотребляет алкоголем или запрещенными веществами).