Мнение: Без ноги

Потрясающую историю, которую рассказывал в свое время покойный Антон Носик (жжст по кличке Долбоеб), вспомнил фейсбучник Максим Александров (бывший ЖЖст Скандал-Макс). История страшная, такой “Антон Чехов наоборот”.

Цитирую по ФБ Александрова:

“Разные относительно образованные и прилично подстриженные московские и питерские люди в последние месяцы то и дело заламывают руки и вопрошают у св.Пастера и св.Дженнера: “ну почему, почему эти жалкие тупые темные людишки не хотят вакцинироваться!”

Ответов на их вопрос на самом деле у меня хватает, но слышать они не хотят (или слушают очень уж выборочно). Но лучший из ответов всё равно дал покойный ныне Антон Носик, человек которому его медицинское образование и могучий ум не мешали вести саморазрушительный образ жизни. Процитирую его пост 2007 года:

“В 1988 году я тоже работал земским врачом: хирургом в пгт Красная Горбатка, райцентре Селивановского района Владимирской области. Мой друг Илья Ценципер (спустя 11 лет создавший Афишу) никогда не мог выучить названия, и именовал городишко “Железные Клопы”.

Самая распространённая хирургическая патология в пгт Красная Горбатка и окрестностях называлась облитерирующий эндартериит.

К 45 годам эта болезнь — стеноз и закупорка артериальных сосудов на почве курева и пьянства у мужчин — поражала каждого жителя Красной Горбатки мужеска пола.

В институте меня учили, что целью лечения должно быть спасение ног пациента от ампутации. Для этого существуют всевозможные процедуры и лекарства (Ангинин, Пармидин, Продектин), отсутствовавшие, разумеется, в аптечке районной больницы. Я их исправно покупал в Москве и раздавал пациентам.

Но в Красной Горбатке было своё представление о том, как надо лечить эту болезнь.

Там мужчину старше 45 легко было узнать на улице по отсутствию ноги. И как бы у всех мужчин было понимание, что есть ряд событий, связанных с возрастом: первый звонок в 7 лет, последний звонок в 17, призыв в армию в 18, ампутация ноги до 45…

Я, впрочем, не знал об этих конвенциях.

И первого же больного, пришедшего с жалобами, что он перестал чувствовать ногу, я направил на консультацию к ангиологу.

Ближайший ангиолог был во Владимире, и принимал он, как сейчас помню, по вторникам.

В среду пациент вернулся в ярости. Доктор, какого хуя, блядь, сказал он мне. Я к тебе, блядь, ёбаныврот, пришёл, чтоб ты мне ногу отхуярил, как у всех наших мужиков. А ты меня к какому-то пидарасу отправляешь во Владимир, ёбаныврот, нахуй, сука.

— А что б Вы хотели, чтоб я сделал?

— Режь, доктор, ёбаныврот. И инвалидность, ёбтадь, оформляй.

Я отрезал ему ногу, нахуй, ёбаныврот. Выше колена. И оформил ему, ёбтадь, инвалидность.

И когда следующий пришёл, я его уже не стал отправлять на вторник к ангиологу во Владимир” (конец цитаты А.Носика)

В общем, какие-то относительно образованные и прилично подстриженные граждане могут подумать, что Носик и я хотим что-то дурное сказать о русском народе – мол, “да, да, russki mujick это такое говно”. Нет.

Просто, понимаете, в некоторых жизненных обстоятельствах, от которых вы, к счастью, далеки, жизнь и целостность туловища не являются настолько уж важными ценностями – по сравнению с возможностью накуриться, забыться и больше никогда, никогда, совсем никогда не ходить на проклятую работу (конец цитаты М.Александрова).

Любители русского народа из числа постоянных комментаторов, понятно, тут же заклеймят обоих авторов как “русофобов”. При том, что объяснение Скандал-Макса – очень точное, и выдает в нем тонкого, наблюдательного и ЭМПАТИЧНОГО русского человека; большая редкость в наших краях.